مردم جای گوشت قرمز و مرغ به مصرف آبزیان عادت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (پنجشنبه) در مراسم بهره برداری از ۴ هزار و ۶۳۵ طرح وزارت جهاد کشاورزی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، پس از استماع گزارش کاظم خاوازی وزیر کشاورزی گفت: معنای گزارش‌های شما این است که قولی که برای ۴۶ هزار هکتار در سیستان و بلوچستان داده شده بود، امروز نهایی شده است.

روحانی عنوان کرد: آبیاری تحت فشار طبق گزارش شما، در این هشت سال کمی بیش از دو برابر تاریخ کل ایران شده است. یعنی آبیاری تحت فشار کل تاریخ ایران تا سال ۹۲، یک میلیون و دویست هزار بوده است و از ۹۲ تاکنون به ۲ میلیون و چهارصد هزار رسیده، یعنی دوبرابر کل تاریخ ایران شده است. در مسأله شیلات هم طبق اشاره شما، ۵۰ درصد رشد وجود داشته است.

رهبر انقلاب اهتمام ویژه‌ای به پروژه‌های سیستان و بلوچستان دارند

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش محمدعلی نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان درخصوص طرح آبیاری ۱۴ هزار هکتار دشت سیستان تصریح کرد: در مورد اینکه بیان کردید سامانه‌های مربوط به این پروژه در اختیار سازمانی قرار گیرد که به خوبی آن را اداره کند، حتماً آقایان خاوازی و نوبخت توجه می‌کنند که در سال‌های آینده مشکلی در ادامه راه وجود نداشته باشد. تاکید می‌کنم که این کار حتماً انجام گیرد. بسیار خوشحال هستیم که امروز در سیستان و بلوچستان طرح‌های بسیار مهمی از جنوب تا شمال و از چابهار تا زابل افتتاح می‌شود و شاهد طرح‌های بسیار مهم و سرنوشت ساز برای زندگی مردم و کشور هستیم و حتماً دولت‌های آینده هم، همین مسیر را ادامه خواهند داد.

روحانی افزود: در اینجا لازم می‌دانم این نکته را بگویم که مقام معظم رهبری که نسبت به همه مردم حالت پدری دارند، اما نسبت به سیستان و بلوچستان توجه خاص و ویژه دارند یعنی پروژه‌های سیستان و بلوچستان را دنبال می‌کردند و زمانی که به صورت هفتگی خدمت ایشان می‌رسیدم و می‌رسم، درمورد این پروژه‌ها سوال می‌کردند که طرح‌ها به کجا رسیده و در برخی پروژه‌ها تاکید انجام داشتند که این مساله دال بر اهتمام مقام معظم رهبری بر توسعه سیستان و بلوچستان است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این طرح آبیاری نبود، ۱۵۰ میلیون متر مکعب هدر رفت آب داشتیم و بیش از نیمی از این آب تبخیر می‌شد و به مقصد نمی‌رسید. تلاش ما این بود که محصول به گونه‌ای از منطقه خریداری شود و این کار به نقطه نهایی برسد و در اختیار کشاورزان عزیز قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور در ادامه این مراسم، پس از استماع گزارشی درخصوص طرح آبیاری نوین در قزوین، بیان کرد: می‌دانیم قزوین دارای یک دشت بسیار پر نعمت برای محصولات کشاورزی است و طرح‌های نوین در رژیم گذشته هم از همین دشت آغاز شد و پس از انقلاب رونق بیشتری پیدا کرد. زمانی که از این منطقه عبور می‌کنیم، می‌بینیم که این دشت آماده و سرسبز است. با این طرح‌ها می‌توانیم ۳۰ درصد بیشتر محصول از زمینی که برکت خداوند است، دریافت کنیم.

باید عادت مردم به مصرف گوشت قرمز و مرغ را به آبزیان تغییر دهیم

روحانی همچنین در بخش دیگری از این مراسم، پس از استماع گزارشی درخصوص افتتاح یک مرکز پرورش میگو گفت: به نظر من، بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی است و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کنیم باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم این‌ها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است. آبزیان یک محصول ارزآور و صادراتی برای ما هستند.

تحریم‌ها در تولید مرغ اثرگذار هستند

وی در ادامه این مراسم گفت: ما در بحث کره به خودکفایی رسیدیم و می‌توانیم جزو صادرکنندگان این محصول باشیم. در زمینه مرغ نیازهایی که به خارج از کشور داریم در حال کم شدن است و می‌توانیم به خودکفایی کامل برسیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: عده‌ای می‌گفتند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. ما کامل به مردم توضیح دادیم که می‌خواستند در این زمینه اخلال ایجاد شود و اصلاً مرغ در کشور تولید نشود. نهاده‌هایی هم که ما وارد می‌کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و خرید و واردات این نهاده‌ها با مشکلات فراوانی همراه بود و مردم باید بدانند تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه دارد، در همه جا تاثیرگذار بوده است.

روحانی عنوان کرد: عده‌ای درصد درست می‌کنند و می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات برای تحریم است و ۷۰ درصد برای مدیریت است که کاملاً غلط و نادرست است. آنها نمی‌دانند که تحریم در چه جاهایی تاثیرگذار است و چه مشکلاتی ایجاد می‌کند و نمی‌دانند کل تولید در بخش کشاورزی و صنعت، اگر مواد اولیه‌اش تامین نشود و به موقع وارد نشود، تولید متوقف شده و تمام این‌ها روی صادرات و واردات ما تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: به این بهانه، از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط با آنکه این روزها تلاش کردند که تحریم را بشکنند تشکر می‌کنم.

نمی‌توانم هضم کنم یکی ایرانی باشد و از رفع تحریم ناراحت باشد

رئیس‌جمهور گفت: اصلاً نمی‌توانم بفهمم و درک و هضم کنم که یکی عضو ملت ایران باشد و مسلمان و ایرانی باشد و ادعا کند در میان مردم است و برای مردم کار می‌کند اما مخالف برداشته شدن تحریم و از آن ناراحت باشد.

روحانی افزود: تحریم یک ظلم عظیم و بزرگ برای ملت ایران است و ما آن لحظه‌ای که ببینیم طرف مقابل برای اجرای قانون و مقررات آماده باشد یک لحظه صبر نمی‌کنیم؛ حالا مخالفین هرقدر زور و بلندگو داشته باشند و هرچه می‌خواهند بگویند.

وی تاکید کرد: ما زمانی که ببینیم می‌توانیم حق مردم ایران را بگیریم، من به عنوان رئیس‌جمهور یک لحظه صبر نمی‌کنم و معطل نمی‌مانم و همان زمان این کار را انجام خواهم داد و هر که می‌خواهد ناراحت باشد به ما ربطی ندارد. بنابراین مردم باید بدانند تحریم حتی برای تولید مرغ و تخم مرغ و پرورش دام چه تاثیراتی می‌گذارد. تحریم ممکن است در واکسن، کود و بذر و خیلی چیزها تاثیر بگذارد.

رئیس‌جمهور پس از پایان ارائه گزارشات پیرامون افتتاح‌های صورت گرفته، اظهار داشت: امیدواریم در این ماه مبارک رمضان که ماه عبادت، تلاوت قرآن و ماه گرفتن حاجات از خدای بزرگ است، بتوانیم در همه وادی‌هایی که در حال تلاش هستیم از بحث کرونا گرفته تا تحریم و معیشت مردم و تولید و ساماندهی به طرح‌هایی که باید تکمیل شوند، توفیقی داشته باشیم تا دست ظالمین را قطع و تحریم را از روی مردم برداریم.

روحانی با بیان اینکه امروز شصت و چهارمین پنجشنبه افتتاح بود که از آغاز سال ۹۹ شروع شده بود، ادامه داد: یکی از اهداف ما در این طرح‌ها این بود که به دنیا بفهمانیم تحریم و فشار نمی‌تواند ملت ما را در مسیر رشد و توسعه متوقف کند و الحمدلله در این ماه‌هایی که در سال ۹۹ گذشت که هم تحریم شدیم و هم کرونا را داشتیم، تولید ما ادامه پیدا کرد و امروز یکی از افتتاح‌ها در بخش کشاورزی را داریم.

وی گفت: بخش کشاورزی برای ما بسیار اهمیت دارد و استراتژیک است و شما می‌دانید ماده اولیه بخشی از صنعت ما در نساجی، کیف و کفش و صنعت باز هم کشاورزی است و صدها نوع فعالیت صنعتی داریم که به کشاورزی ما وابسته است. یعنی کشاورزی هم یک بخش و هم یک پایه برای صنعت است و البته صنعت هم در بخش‌هایی به کشاورزی کمک می‌کند و ماشین آلات و سموم مورد نیاز ما در بخش صنعت تولید می‌شود اما کشاورزی بسیار مهم و استراتژیک است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بی صنعت می‌توان زندگی کرد اما بدون کشاورزی اصلاً نمی‌شود زندگی کرد، تصریح کرد: به طور کلی حیات و زندگی معطوف به بخش کشاورزی است زیرا تمام مواد غذایی مورد نیاز در بخش کشاورزی ریشه دارد و ما خداوند را شاکرم هستیم که در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم علیرغم همه فرار و نشیب‌ها، مشکلات و حوادثی مانند کرونا باز هم در کشاورزی توفیقات بسیار مهمی را به دست آوردیم. آبیاری تحت فشار و سامانه‌های مدرن آبیاری ما در این ۸ سال در مقایسه با کل تاریخ ایران نشان می‌دهد در این ۸ سال به اندازه تمام این سال‌ها کار انجام گرفته است که کارهای بزرگ و عظیمی است.

روحانی خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که در وضعیت خشکسالی قرار داریم و باید در استفاده از آب حداکثر مراعات را انجام دهیم. ما امروز دیدیم که در سیستان گزارش شد ۲۶۰ میلیون متر مکعب آب به دشت سیستان منتقل کردیم که اگر این سیستم نقل و انتقال آب از طریق لوله نبود، ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب ما کم می‌شد و از بین می‌رفت. این سیستم‌های نوین برای حفاظت و حراست از این آب‌ها است.

وی عنوان کرد: اینکه بهره‌وری از ۳۹ به ۴۵ رسیده بسیار مهم است. اتفاقاً در یکسال گذشته که سال آبی را مقایسه می‌کنیم، سال خشکی داشتیم و پنجاه درصد کاهش بارندگی داریم. سیستان و بلوچستان بارندگی بسیار کمی داشتند و نشان می‌دهد استان‌های ما در مشکلات هستند و باید برای آب و کشاورزی آنها فکر کنیم. همه تلاش دولت این بوده است که در بخش کشاورزی شاهد تحول بسیار بزرگی باشیم.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: این ۸ سال مردم آمار را با ۸ سال، ۱۶ سال و ۲۴ سال قبل مقایسه کنند و می‌بینند ما در چه زمینه‌های توانستیم به خودکفایی و خود اکتفایی برسیم. در بحث گندم پیشرفت بسیار مهمی داشتیم. در بحث روغن و دانه‌های روغنی حرکت بسیار خوبی انجام گرفت و در مسأله کشت‌های گلخانه‌ای پیشرفت بسیار خوبی داشتیم و در زمینه آبزیان، ماهی و میگو هم کیفیت تولید و هم بهداشت بالا رفته است. میگو جزء محصولات صادراتی است و زمینه خوبی برای صادرات دارد و برای مصرف داخلی هم حائز اهمیت است.

روحانی بیان کرد: امروز دیدیم در ۷۲ هزار هکتار زمین، آبیاری مدرن تحقق پیدا کرد که نشان‌دهنده یک حرکت بزرگ است. در بخش کشاورزی برای ما به عنوان امنیت غذایی و صادرات محصول و خودکفایی در بسیاری از زمینه‌ها که توانایی داریم، بسیار اهمیت دارد. کشور ما چهار فصل است و به گونه‌ای نیست که فقط در یک فصل بتوانیم کاشت و برداشت انجام دهیم.

جایزه هزار تومانی دولت برای گندم‌کاران

وی ادامه داد: ما این هفته تصمیم گرفتیم یک جایزه هزار تومانی برای گندمکاران در نظر بگیریم تا آنهایی که سریع گندم‌ها را تحویل می‌دهندف هدیه‌ای از طرف دولت بگیرند. دست آنها را می‌بوسیم و این هدیه کوچک را تقدیم آنها می‌کنیم زیرا آنها هستند که کشور ما را خودکفا می‌کنند.

رئیس‌جمهور افزود: محصول گندم، امروز ممکن است در بخشی نیاز به واردات داشته باشد اما با توجه به خشکسالی باز هم گندم ما کفایت می‌کند اما در بخش‌های صنعتی نیازهایی برای گندم داریم که خریداری آنها شروع شده است. بنابراین چهارفصل بودن کشور ما بسیار اهمیت دارد.

روحانی با اشاره به اهمیت خاک، تاکید کرد: همانطور که آب خیلی اهمیت دارد، خاک هم خیلی مهم است و این خاک در اثر تحولات در طول میلیون‌ها سال به وجود آمده و در اختیار ما قرار دارد و بسیار ارزشمند است. از همه این‌ها مهمتر تلاش و کار کشاورز و از هر سه مهمتر کار خداوند است. کسی که زراعت را به وجود آورده خداوند و اراده خداوند است.

وی در پایان با تشکر از همه بخش‌های کشاورزی و وزیر کشاورزی بیان کرد: یکی از بخش‌هایی که در تولید واکسن تلاش می‌کند وزارت جهاد کشاورزی است. بخش سرم‌سازی رازی امروز مشغول تولید واکسن برای کرونا هستند. درود می‌فرستیم به کشاورزانی که همه مقاطع پشتیبان مردم و دولت‌شان بودند و برای آنها توفیق و برکت آرزو می‌کنیم.