پل «دلی خیارکار» شهرستان لنده تکمیل شد/ اصلاح یک کیلومتر مسیر

به گزارش خبرنگار مهر، مراد مرادی پور پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: پل دلی خیارکار توسط بنیاد مستضعفان با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال و با هدف تسهیل در رفت و آمد عشایر و رفع نقاط حادثه خیز منطقه اجرایی شد.

وی با بیان اینکه محل احداث پل جاده عشایری دلی خیارکار است، اظهار داشت: این پل با دهانه پنج متر، عرض سواره رو هفت متر و ارتفاع هفت متر و هفتاد سانت اجرایی شد.

مسئول نهاد آبادانی و پیشرفت لنده گفت: حذف شیب تند جاده و مسیر قبلی و رفع مشکل قطع مسیر جاده در زمستان با احداث پل عملیاتی شد.

وی افزود: این پل تکمیل و تحویل اداره کل امور عشایر شد.

مرادی پور گفت: همچنین اصلاح یک کیلومتر مسیر در کنار این طرح محقق شده است.