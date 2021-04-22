پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت سردار «محمد علی حق بین»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج شهادت گونه سردار «محمد علی حق بین» از فرماندهان دوران دفاع مقدس و محور مقاومت را به مردم گیلان و خانواده وی تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

عروج ملکوتی فرمانده دوران دفاع مقدس و جانباز سرافراز سپاه پاسداران سردار محمدعلی حق‌بین موجب تأسف و تأثر گردید.

این مجاهد سلحشور از فرماندهان شجاع و دلیر عرصه‌های دفاعی و جهادی در جبهه مقاومت و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام بودند که در طول سال‌های متمادی خستگی‌ناپذیر و متعهدانه و با رشادت در میادین نبرد با دشمنان و تقویت بنیه دفاعی کشور اهتمام داشتند که فرماندهی لشکر عملیاتی قدس گیلان و مشاور عالی فرمانده نیروی زمینی سپاه از مهمترین مسئولیت‌های ایشان بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مردم شریف استان گیلان، همرزمان، دوستداران و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت الهی و محشوری با یاران شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.