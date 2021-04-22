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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۲۰

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت سردار «محمد علی حق بین»

پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت سردار «محمد علی حق بین»

رشت- رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج سردار «محمد علی حق بین» از فرماندهان دوران دفاع مقدس و محور مقاومت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی عروج شهادت گونه سردار «محمد علی حق بین» از فرماندهان دوران دفاع مقدس و محور مقاومت را به مردم گیلان و خانواده وی تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

عروج ملکوتی فرمانده دوران دفاع مقدس و جانباز سرافراز سپاه پاسداران سردار محمدعلی حق‌بین موجب تأسف و تأثر گردید.

این مجاهد سلحشور از فرماندهان شجاع و دلیر عرصه‌های دفاعی و جهادی در جبهه مقاومت و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام بودند که در طول سال‌های متمادی خستگی‌ناپذیر و متعهدانه و با رشادت در میادین نبرد با دشمنان و تقویت بنیه دفاعی کشور اهتمام داشتند که فرماندهی لشکر عملیاتی قدس گیلان و مشاور عالی فرمانده نیروی زمینی سپاه از مهمترین مسئولیت‌های ایشان بود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مردم شریف استان گیلان، همرزمان، دوستداران و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت الهی و محشوری با یاران شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 5195523

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    نظرات

    • احمد نظری IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
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      شهدا شمع محفل بشریتند. 18شهریور95بود.مراسم یادواره شهدای پاشاکی و حومه با محوریت سردار ،جانباز شهید سیاوش کریمی پاشاکی با سخنرانی سردار محمد علی حق بین که از محضر ایشان فیض بردیم
    • احمد نظری IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بعد از شروع فعالیت‌های گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه، لشکر قدس گیلان مأموریت یافت به مصاف نیروهای تروریست برود. عملیات برجسته این لشکر در تاریخ 13 بهمن 1394 تحت عنوان نصر2 بود که رزمندگان لشکر، منطقه شیعه‌نشین نبل و الزهرا را پس از 4 سال محاصره از دست تروریست‌ها پس گرفتند
    • احمد نظری IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      و 55هزار نفر مردم شیعه در محاصره را آزاد کردند. شهرهای شیعه نشین «نبل» و «الزهراء» که در 20 کیلومتری حومه شمالی حلب و 40 کیلومتری مرز ترکیه در مسیر «حلب ــ اعزاز» در شمال سوریه قرار دارد، 23 جولای سال 2012 میلادی (2 مرداد 91) توسط گروه‌های تکفیری مورد حمله قرار گرفت و به صورت کامل به محاصره آن‌ها
    • احمد نظری IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      در آمد. نیروهای مقاومت اواسط بهمن ماه سال 94 طی عملیاتی محاصره این دو شهرک را شکستند.
    • احمد نظری IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نقل از سردار:در عملیات‌های سابق برای اینکه نیروها همدیگر را بشناسند از قبل هماهنگ می‌کردند که این طرف مثلاً می‌گویند «یا زینب» طرف مقابل بگوید «یا علی» که داعشی‌ها این رمزها را فوری یاد می‌گرفتند و آن‌ها نیز تکرار می‌کردند؛ ما در این عملیات شعارهای جالبی را می‌دادیم
    • احمد نظری IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      و هماهنگ کردیم که طرف مقابل هر شعاری می‌دهند نیروهای این طرف در پایان جمله یک کلمه گیلکی بگوید که دیگر داعشی‌ها نمی‌توانستند تکرار کنند./روحشان شاد

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