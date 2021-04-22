به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری بامداد جمعه از حمله راکتی به پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد خبر دادند.

منابع خبری گزارش دادند که دست کم ۳ راکت به پایگاه ویکتوریا، محل استقرار نظامیان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد اصابت کرده است.

در همین حال، شبکه خبری المیادین از به صدا درآمدن آژیر خطر در پایگاه ویکتوریا خبر داد.

براساس این گزارش هواپیماهای آمریکایی به صورت گسترده در اطراف فرودگاه بغداد به پرواز در آمدند.

منابع خبری همچنین از بلند شدن ستون دود از داخل پایگاه ویکتوریا و بسته شدن بخش نظامی این پایگاه خبر دادند.