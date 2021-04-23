بالگرد هلال احمر کرمانشاه چوپان الشتری را نجات داد

فرزین معتمدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته گزارشی از سوی سازمان امداد و نجات کشور به معاونت امداد و نجات استان کرمانشاه و مرکز کنترل هماهنگی عملیات ای او سی جمعیت هلال احمر استان لرستان واصل شد.

وی افزود: این گزارش مبنی بر سقوط چوپان ۵۶ ساله از کوه گرین الشتر بوده که تیم واکنش سریع و امداد هوایی استان کرمانشاه به محل حادثه که صعب‌العبور بود، اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از سه ساعت پرواز بی وقفه تیم اعزام شده موفق به دسترسی مصدوم شدند.

معتمدی گفت: مصدوم توسط تیم واکنش سریع و بالگرد امداد هوایی استان کرمانشاه، به نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر شهرستان الشتر استان لرستان جهت انتقال به بیمارستان تحویل داده شد.