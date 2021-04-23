کاهش ۶۷ درصدی کشته شدگان ناشی از حوادث رانندگی در جاده های ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همتی زاده اظهار کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی در استان ایلام در بخش جاده‌های برون شهری کاهش تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی به میزان ۶۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: پلیس راه استان با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های در اختیار با افزایش تیم‌های گشتی و ارتقای شاخصه‌های ایمنی ترافیک و توسعه دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت در اکثر شهرستانها از عوامل تاثیرگذار بر کاهش تصادفات رانندگی بوده است

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد: همکاری و مشارکت خوب مردم با فرهنگ استان و افزایش سطح پایبندی به رعایت قوانین و مقررات رانندگی از مهمترین عنصر تاثیرگذار در کاهش سوانح بوده و همچنین تلاش‌های بی وقفه مجموعه پلیس راه استان در طول شبانه روز در جاده‌ها و مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌های خدمات رسان از مولفه‌های تاثیرگذار بر این موفقیت بوده است.