به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در معاملات روز جمعه با سقوطی سنگین مواجه شدند که ۲۶۰ میلیارد دلار از ارزش بازار ارزهای مجازی را به باد فنا داد.

طبق اعلام پایگاه کوین‌بیس، قیمت هر بیت‌کوین تا ساعت ۱۲:۰۲ به وقت تهران، ۹.۳۱ درصد سقوط کرد و به ۴۸,۱۲۹.۲۵ دلار رسید.

قیمت اتروم تا این لحظه از روز جمعه ۱۴.۴۷ درصد سقوط کرد و به ۲,۱۵۵.۰۱ دلار رسید.

قیمت ریپل با سقوط سنگین ۲۰.۸۸ درصدی به ۱.۰۳ دلار رسید.

مشخص نیست چه عاملی باعث آغاز این سقوط شدید شده است اما ارزهای مجازی به نوسانات شدید معروف هستند. برخی فعالان بازار علت این ریزش را رونمایی از بسته مالیاتی جدید دولت آمریکا می‌دانند.

ویجی ایار، رئیس توسعه تجاری بورس ارزهای مجازی لونو، می‌گوید: بازار ارز مجازی مدتی بود که رو به رشد قرار داشت و این سقوط احتمالاً نشان‌دهنده آرامش بازار قبل از شروع روند رشد بعدی است.