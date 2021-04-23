به گزارش خبرنگار مهر، فرزان عباسیان در حاشیه جلسه ستاد برنامه‌ریزی خرمشهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه آبفای خوزستان ۱۱۰ میلیارد ریال دیون دارد، امسال از محل آب‌رسانی برای تصفیه‌خانه شهرستان خرمشهر اعتبار دیده شد و اگر این اعتبار طبق برنامه جذب شود، می‌توان کار را به اتمام رساند.

وی، به جذب اعتبار ۴۰۰ میلیاردی برای اصلاح شبکه فاضلاب این شهرستان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۶ در رابطه با شهرستان خرمشهر، ۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار جذب شد و مجوز بانک در حال پیگیری است؛ همچنین اسناد مناقصه فاضلاب برای ۱۲۰ کیلومتر خطوط فرسوده و بخشی از مناطق برای توسعه اولویت‌بندی شده و ظرف هفته آینده آماده است.

عباسیان بیان کرد: در حال حاضر خطوط اصلی فاضلاب در خرمشهر در سه سند فازبندی شده‌اند و ظرف ۲۰ روز آینده در حوزه تشریفات به مناقصه گذاشته می‌شود و امید است که تا تیرماه امسال پیمانکاران پروژه‌های فاضلاب انتخاب شوند.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب خوزستان، به پروژه‌های در دست اجرای آبفا در خرمشهر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکار پروژه فاضلاب فعالیت دارد و یک پیمانکار دیگر نیز در تعهد منطقه آزاد اروند است و ایستگاه‌های پمپاژ خرمشهر را بازسازی کرد و سازمان ۳۰ درصد مطالبات را پرداخت و قرار بود که ۷۰ درصد باقی‌مانده را پرداخت کند ولی تاکنون پرداخت نشده است.