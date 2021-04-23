به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «تی‌تی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی آیدا پناهنده در اولین حضور خود در آمریکا در چهلمین دوره فستیوال بین المللی فیلم مینیاپولیس شرکت خواهد کرد.

این فستیوال به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فستیوال‌های فیلم ایالات متحده، سعی دارد فضایی برای تبادلات فرهنگی بین ملت‌ها فراهم کرده و فرصتی در اختیار تماشاگرانش قرار دهد تا غنای سینمای بین المللی را کشف و درک کنند. فستیوال فیلم مینیاپولیس در کنار نمایش فیلم ها به صورت آنلاین، تلاش دارد در صورت امکان فرصتی برای نمایش عمومی فیلم ها در اختیار تماشاگرانش قرار دهد.

این فستیوال از ۱۳ تا ۲۳ ماه می ۲۰۲۱ برابر با ۲۳ اردیبهشت تا ۲ خرداد برگزار خواهد شد.

پخش جهانی فیلم «تی‌تی» را کمپانی DearmLab Films به مدیریت نسرین میرشب برعهده دارد. الناز شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا بازیگران اصلی این فیلم هستند.