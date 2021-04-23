آمار کل جان باختگان کرونا در فارس به ۳۸۲۰ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از جان باختن ۲۲ هم استانی دیگر در اثر این بیماری طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را ۳ هزار و ۸۲۰ اعلام کرد.

وی اظهار کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، ۸۰۳ هزار و ۷۳۴ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۳۰ هزار و ۱۹۴ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۹۰ هزار و ۷۰۰ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۰۸ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۲۴۲ هزار و ۸۰۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

دکتر همتی مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز دو هزار و ۵۷۱ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۳۳۱ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

معاون علوم پزشکی شیراز همچنین از بهبودی ۲۱۱ هزار و ۸۳۰ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش سرعت انتقال کرونا ویروس در بین افراد جامعه توصیه کرد: تنها راه کاهش سرعت انتقال و پیشگیری از ابتلاء به کرونا ویروس، استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مرتب دست‌ها، پرهیز از ترددهای غیر ضرور و دوری از دورهمی های خانوادگی است.