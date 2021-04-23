قیمت جهانی طلا رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه در حالی رشد که پیش از اجلاس سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو در هفته آینده ارزش دلار و سود اوراق قرضه آمریکا پایین آمده است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۱۷:۴۳ به وقت تهران، ۰.۴۳ درصد رشد کرد و به ۱٫۷۹۱.۵۶ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا ۰.۷۳ درصد بالا آمد و به ۱٫۷۹۵.۰۰ دلار رسید.

امروز سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا از ۱.۵۵۲۵ درصد دیروز به ۱.۵۳۱۰ درصد افت کرد تا میل به خرید طلا به عنوان سرمایه‌ای غیرسودده در بین سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

کاهش سود اوراق قرضه آمریکا باعث شد شاخص دلار هم ۰.۳ درصد افت کند تا قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری کاهش یافته و تقاضا برای خرید آن بالا برود.

همچنین سرمایه‌گذاران منتظر پایان اجلاس سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو در ۲۸ آوریل هستند که چشم‌انداز بهتری از اقتصاد آمریکا ارائه خواهد کرد.