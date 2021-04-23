۱۳۵ میلیارد تومان بسته معیشتی بین نیازمندان استان بوشهر توزیع شد

سردار علی رزمجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سپاه از ابتدای تأسیس تاکنون خدمات گسترده و کم‌نظیری را به مردم و کشور داشته است و این خدمات در شکل‌های مختلف در حال اجرا است.

وی خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی را از مهمترین رسالت‌ها و برنامه‌های سپاه دانست و بیان کرد: در این حوزه برنامه‌های مختلف توسط سپاه اجرا شده و طرح‌های عظیم و پرشماری در حال اجرا است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اضافه کرد: یکی از جلوه‌های مهم کار سپاه در ماه‌های اخیر، برنامه‌ها در زمینه مقابله با کرونا بوده است که سپاه به خوبی وظیفه خود را در این زمینه انجام داد.

وی با اشاره به خدمات ویژه سپاه به خانوارهای آسیب دیده اقتصادی در جریان کرونا افزود: بسته‌های معیشتی به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان میان نیازمندان در نقاط محروم استان بوشهر توزیع شد.

رزمجو از ادامه توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان تا مهار کامل کرونا خبر داد و بیان کرد: دو هزار بسته معیشتی در ماه مبارک رمضان توسط بسیجیان در استان بوشهر توزیع شده است.

وی توزیع جهیزیه بین زوج‌های جوان را از دیگر خدمات سپاه استان در نیمه شعبان خواند و بیان کرد: ۶۲ فقره جهیزیه به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان در اختیار نوعروسان نیازمند در شهرها و روستاهای استان بوشهر قرار گرفت.