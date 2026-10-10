سیدمحمد سرکشیکیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کالیگرافی «خط و خلسه» از آثار فرزانه صفیاری، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان بیجار در حوزه هنرهای تجسمی و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان هنرمند و مخاطب است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: هنر یکی از مؤلفه‌های مهم هویت فرهنگی هر جامعه است و هنرمندان با نگاه خلاقانه خود می‌توانند جلوه‌های مختلف فرهنگ، اندیشه و احساسات انسانی را در قالب آثار هنری به مخاطبان منتقل کنند؛ ازاین‌رو، حمایت از این حوزه نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های مقطعی محدود شود، بلکه لازم است زمینه فعالیت مستمر، رشد و دیده‌شدن هنرمندان فراهم شود.

مسئول حوزه هنری شهرستان بیجار ادامه داد: یکی از نیازهای مهم هنرمندان، برخورداری از فرصت مناسب برای ارائه آثار و معرفی توانایی‌های خود به جامعه است. برگزاری نمایشگاه‌های هنری می‌تواند این فرصت را فراهم کند تا هنرمندان علاوه بر عرضه دستاوردهای خود، بازخورد مخاطبان را دریافت کرده و مسیر فعالیت حرفه‌ای خود را با انگیزه و تجربه بیشتری ادامه دهند.

سرکشیکیان با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های هنری به تقویت جریان فرهنگی در شهرستان کمک می‌کند، تصریح کرد: هرچه امکان حضور هنرمندان در عرصه‌های فرهنگی بیشتر فراهم شود، زمینه برای شناسایی استعدادهای تازه، تبادل تجربه میان فعالان هنری و افزایش مشارکت مردم در رویدادهای فرهنگی نیز گسترش می‌یابد. در این مسیر، همراهی نهادهای فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت فضاهای موجود برای نمایش آثار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه «خط و خلسه» در گالری مهر پردیس سینما آزادی بیجار گفت: چنین فضاهایی می‌توانند بستری برای معرفی آثار هنرمندان رشته‌های مختلف باشند و امکان مواجهه مستقیم مخاطبان با آثار هنری را فراهم کنند. استمرار این رویدادها، افزون بر کمک به دیده‌شدن هنرمندان، به تقویت ارتباط میان جامعه و هنر و افزایش توجه عمومی به فعالیت‌های فرهنگی منجر می‌شود.

مسئول حوزه هنری شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: هنرمندان شهرستان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های قابل توجهی برخوردارند و شناسایی و معرفی این ظرفیت‌ها نیازمند توجه، برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای حضور آنان در عرصه‌های هنری است. حمایت از هنرمندان در واقع سرمایه‌گذاری برای حفظ و توسعه سرمایه فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

سرکشیکیان در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های هنری و همکاری مجموعه‌های فرهنگی، فرصت بیشتری برای معرفی آثار هنرمندان بیجار فراهم شود و علاقه‌مندان نیز بتوانند با حضور در این رویدادها، ارتباط نزدیک‌تری با هنرهای تجسمی و ظرفیت‌های هنری منطقه برقرار کنند.