به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی صبح شنبه در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور اظهار کرد: شرایط کنونی کشور و منطقه اقتضا می‌کند مسئولان در کنار توجه به مسائل امنیتی و دفاعی، برای رفع نگرانی‌های اقتصادی مردم نیز اقدامات مؤثر و ملموسی انجام دهند.

وی با اشاره به فشارهای خارجی و جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمن در طول دهه‌های گذشته با روش‌های مختلف برای دستیابی به اهداف خود تلاش کرده، اما جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدها توانسته مسیر پیشرفت و تقویت قدرت خود را ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی بیان کرد: جنگ ترکیبی صرفاً به عرصه نظامی محدود نیست و ابعاد مختلفی دارد؛ بنابراین، مسئولان باید در کنار توجه به آمادگی دفاعی و امنیتی، سایر زمینه‌های اثرگذار بر ثبات و آرامش جامعه را نیز مورد توجه قرار دهند.

بی‌ثباتی قیمت‌ها؛ عامل نگرانی خانوارها

عبادی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و بی‌ثباتی قیمت‌ها از نگرانی‌های جدی مردم است، تصریح کرد: وقتی نرخ کالاها و خدمات ثبات ندارد و مردم نمی‌دانند در روزهای آینده با چه قیمت‌هایی مواجه خواهند شد، برنامه‌ریزی برای زندگی دشوار می‌شود و زمینه سوءاستفاده برخی افراد از شرایط اقتصادی نیز فراهم می‌آید.

وی ادامه داد: گران‌فروشی و احتکار در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای خارجی مواجه است، بر نگرانی‌های مردم می‌افزاید و ضرورت دارد دستگاه‌های مسئول با اعمال نظارت مؤثر، زمینه آرامش و اطمینان بیشتر خانوارها را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه کنترل بازار آثار اجتماعی گسترده‌ای دارد، گفت: بی‌ثباتی اقتصادی تنها به خریدوفروش کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند برنامه‌ریزی خانواده‌ها برای ازدواج، فرزندآوری، تحصیل و سایر نیازهای زندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

عبادی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اجرایی برای تنظیم بازار افزود: تجربه‌های موجود نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌توان در برخی بخش‌ها ثبات بیشتری ایجاد کرد؛ ازاین‌رو، باید توان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بی‌نظمی‌های بازار و حمایت از مردم به کار گرفته شود.

ضرورت صیانت از امنیت اجتماعی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور، بر ضرورت اجرای قانون و مقابله با اقدامات سازمان‌یافته علیه نظم عمومی تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه میان تخلفات فردی و اقدامات سازمان‌یافته با هدف ایجاد ناامنی باید تفاوت قائل شد، اظهار کرد: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید در چارچوب قانون، عوامل مرتبط با جاسوسی، ایجاد آشوب و اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت کشور را شناسایی کنند.

عبادی با اشاره به ضرورت تقویت قانون‌مداری در جامعه افزود: قانون‌پذیری یکی از پایه‌های اساسی نظم اجتماعی است و اگر افرادی به هر دلیل با برخی قوانین موافق نباشند، باید از مسیرهای قانونی برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند؛ نه اینکه با قانون‌شکنی، نظم عمومی را مختل کنند.

وی تصریح کرد: در صورت وجود ایراد در قوانین، راهکارهایی مانند ارائه طرح، لایحه و اصلاح قانونی پیش‌بینی شده است و مسائل اجتماعی نیز باید از مسیرهای قانونی و با رعایت حقوق شهروندان پیگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی همچنین خواستار بررسی پیشنهادهای قانونی برای مواجهه با تخلفاتی شد که به گفته وی، به نگرانی‌های اجتماعی دامن می‌زنند و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های روشن و مؤثر در این زمینه تأکید کرد.

مردم؛ پشتوانه اصلی امنیت کشور

عبادی با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف کشور گفت: مردم ایران در مقاطع گوناگون پای نظام و کشور ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی باید با رسیدگی به مطالبات و رفع نگرانی‌های آنان تقویت شود.

وی افزود: مسئولان باید ضمن توجه به خدمات و اقدامات انجام‌شده، برای حل مشکلاتی که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا تقویت اعتماد عمومی مستلزم پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با قدردانی از تلاش مدیران و مسئولان کشور برای پیشبرد امور، اظهار امیدواری کرد که با پیگیری مسائل اقتصادی و اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب، نگرانی‌های مردم کاهش یابد و زمینه تقویت آرامش و امنیت در کشور فراهم شود.

عبادی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم، تلاش هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و صیانت از منافع عمومی را خواستار شد.