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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۱

لیگ قهرمانان فوتبال آسیا؛

سایت هندی: گوا مقابل پرسپولیس حتی سایه خود هم نبود

سایت هندی: گوا مقابل پرسپولیس حتی سایه خود هم نبود

یک سایت هندی از عملکرد تیم گوا در دیدار مقابل پرسپولیس ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گوا هند در چهارمین دیدار خود در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برابر پرسپولیس ایران با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد.

سایت «khelnow» هندوستان در گزارش خود از این مسابقه، ضمن انعکاس اظهارات سرمربی گوا، از عملکرد این تیم انتقاد کرد. این سایت نوشت: «تیم ایرانی کاملاً بر بازی حاکم بود و سه امتیاز را با نتیجه ۴ بر صفر به دست آورد. تیم هندی حتی سایه‌ای از خود در مقایسه با سه بازی نخست این رقابت‌ها نبود. عملکرد آنها پر از اشتباهات فردی بود و تیم حریف از ضعف آنها به خوبی استفاده کرد.»

این سایت همچنین با اشاره به هشت تغییر گوا در ترکیب اصلی خود نوشت: «خوان فراندو سرمربی گوا شاید به دلیل خستگی در ترکیب تیمش تغییر ایجاد کرد. عدم حضور دیراج سینگ در دروازه بسیار قابل توجه بود چرا که ناوین کومار عملکرد تاثیربرانگیزی نداشت.»‌

کد مطلب 5196305

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