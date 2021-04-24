مرکز گلماند منطقه ۲ آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میرزایی با تاکید بر نقش مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست گفت: طرح کاپ به عنوان یکی از الگوهای مؤثر در حفاظت از محیط زیست در شهر تهران در حال اجرا است که دراین طرح مشارکت شهروندان بسیار قابل اهمیت است.

وی افزود: همزمان با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در اجرای طرح کاپ، مرکز گلماند با هدف ترغیب شهروندان به تفکیک پسماند آماده بهره برداری شد که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در این مرکز، شهروندان با تحویل پسماندهای خشک خانگی، گلدان‌های گل زیبا دریافت و به جمع مشارکت کنندگان طرح کاپ می‌پیوندند.

میرزایی با اشاره به اینکه درحال حاضر پسماندهای خشک از طریق غرفه‌های بازیافت و همچنین خودروهای سیار جمع آوری می‌شود: امید می‌رود با راه اندازی مرکز گلماند و اخذ پسماندهای خشک شهروندان در ازای گل و گیاه میزان مشارکت شهروندان افزایش یابد.

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲ از راه اندازی مرکز تولیدات گل و گیاه در جنب گلماند خبر داد و گفت: به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در منطقه، گل‌های عرضه شده به شهروندان در این مرکز تولید می‌شود.

وی افزود: مرکز گلماند منطقه جنب مرکز MRF واقع در محدوده خیابان سازمان آب احداث و آماده بهره برداری شده است.