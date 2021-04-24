الهام علی اُف: اظهارنظر بایدن غیرقابل قبول و یک اشتباه تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «الهام علی اُف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان بامداد یکشنبه صحبتهای «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده که کشتار و تبعید اجباری ارامنه در سال ۱۹۱۵ از سوی امپراتوری عثمانی را «نسل کشی» خواند، به شدت انتقاد کرد.

الهام علی اف این اظهارنظر بایدن در مورد رویدادهای سال ۱۹۱۵ میلادی را «غیرقابل قبول» و یک «اشتباه تاریخی» خواند.

دفتر ریاست جمهوری جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی اف و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای وی در یک گفتگوی تلفنی این اقدام دولت آمریکا را محکوم کردند.

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان همچنین گفت اظهارات «جو بایدن» به همکاریها در منطقه به طور جدی آسیب می‌زند و تأکید کرد که باکو همواره در کنار آنکارا خواهد ایستاد.

گفتنی است، اردوغان روز شنبه بیانیه صادره از سوی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا درباره «به رسمیت شناختن نسل‌کُشی ارامنه» در زمان امپراتوری عثمانی را محکوم و اعلام کرد که این اقدام نوعی بهره برداری سیاسی به شمار می‌آید.

رئیس‌جمهور ترکیه در این خصوص اعلام کرد: «آنچه که توسط طرف ثالث مورد بهره برداری قرار گرفته است محکوم می‌کنیم. ترکیه اجازه نمی‌دهد فرهنگ هم‌زیستی میان تُرک ها و ارامنه از بین برود».

این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش با صدور بیانیه‌ای کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.