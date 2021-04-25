علائم سرماخوردگی و آلرژی های فصلی باید کرونا تلقی شود

داریوش حسنی نیا بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویروس کرونا دارای اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بروی بدن بوده و با علائمی مانند تب و لرز، کوفتگی بدن، سرفه، تنگی نفس در مبتلایان ظهور و بروز پیدا میکند که افراد باید در مراحل ابتدایی به پزشک مراجعه و روند درمان خود را آغاز کنند.
وی افزود: بیماران مبتلا به نوع خفیف کرونا با رعایت دستورالعملهای بهداشتی و مصرف دارو بهبود پیدا میکنند اما پنج درصد از این افراد دچار علائم شدید میشوند که به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز پیدا میکنند.
فوق تخصص ریه با اشاره به اینکه بسیاری از افراد به علت تشابه علائم ویروس کرونا به سرما خوردگی و یا آلرژی و حساسیتهای فصلی از مراجعه به پزشک خودداری میکنند، تصریح کرد: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و استان کرمانشاه باید علائم سرماخوردگی و آلرژی، ابتلاء به کرونا تلقی شود و افراد باید به پزشک مراجعه کنند تا معاینات لازم صورت گیرد.
حسنی نیا بیان کرد: مردم و افراد مبتلا باید بعد از بروز علائم همانند کوفتگی بدن، بی حالی، آبریزش بینی، اسهال و مشکلات گوارشی از مصرف خودسرانه دارو پرهیز و به مراکز درمانی جهت انجام تست کرونا مراجعه کنند که در کرمانشاه بیمارستانهای گلستان، فارابی و طالقانی آمادگی انجام تست پی. سی. آر و رپید تست کرونا هستند.
وی گفت: تعدادی از افراد بعد از بروز علائم خفیف به صورت خود تجویزی اقدام به تهیه سی. تی اسکن میکنند که در هفته اول بیماری وضعیت ریهها نرمال بوده و مورد خاصی را نشان نمیدهد و افراد با این کار نسبت به ادامه فرایند درمان خودداری میکنند اما در هفته دوم علائم شدت بیشتر پیدا میکند.
فوق تخصص ریه خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد مبتلایان به کرونا بدون علامت و دارای علائم خفیف هستند اما در هفته دوم ابتلاء علائم خفیف شدت بروز و ظهور بیشتری پیدا میکنند که بعضاً به علت عدم مراجعه به پزشک درگیری ریههای تنفسی بسیار بالا رفته که ممکن است جان بیمار را تهدید کند.
حسنی نیا افزود: کرونا در جانبازان شیمیایی، بیماران زمینهای و رماتیسمی و خانمهایی که مدت طولانی از مواد شوینده استفاده میکنند تأثیرات شدیدتری خواهد گذاشت.
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