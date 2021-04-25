جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۶ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته به مبلغ ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۸ هزار و ۱۷۱ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۰ هزار و ۴۵۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۴۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۹۸۰ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۲۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۸۶ ریال، روپیه هند ۵۶۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۳۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۳۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۸۳۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۳ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار و ۶۲۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۱۰۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۳۷ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۶۲ ریال، روبل روسیه ۵۵۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۳ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۴۴۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۵۹۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۰ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۸۵ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۱ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۳۱۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۷۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۱۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۲۶ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۱۷۵ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۲۷۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۸۲۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۸ ریال ارزش‌گذاری شد.