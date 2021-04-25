آغاز واکسیناسیون کادر درمان شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه درباره سرانجام واکسیناسیون کادر درمان مراکز درمانی شرکت شهر سالم در پایتخت اظهار داشت: واکسیناسیون کادر درمان شرکت شهر سالم از امروز آغاز شد.

وی افزود: حدود ۸۰۰ نفر جزو کادر درمان شرکت شهر سالم هستند که واکسیناسیون بخشی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوده امروز آغاز و برای بخش تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران هم به زودی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهر سالم درباره سرانجام خرید واکسن توسط شهرداری تهران گفت: مقدمات این موضوع از طریق ارسال نامه به وزارت بهداشت و چند شرکت وارداتی انجام گرفته و طرح و پیشنهاداتی به شورای شهر تهران داده‌ایم.

چوبینه ادامه داد: در صورت خرید واکسن مورد نیاز، خانواده شهرداری شامل کارکنان، کارگران و حتی پیمانکاران و خانواده‌های آنها که به طور کلی ۳۰۰ هزار نفر هستند با اولویت‌بندی در مقابل کرونا واکسینه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بودجه این موضوع نیز پس از بررسی در صحن شورای شهر به تصویب خواهد رسید و مبلغ مورد نظر اختصاص خواهد یافت.