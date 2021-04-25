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۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴

چوبینه خبر داد؛

آغاز واکسیناسیون کادر درمان شهرداری تهران

آغاز واکسیناسیون کادر درمان شهرداری تهران

مدیرعامل شرکت شهر سالم از آغاز واکسیناسیون کادر درمان درمانگاه‌های شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه درباره سرانجام واکسیناسیون کادر درمان مراکز درمانی شرکت شهر سالم در پایتخت اظهار داشت: واکسیناسیون کادر درمان شرکت شهر سالم از امروز آغاز شد.

وی افزود: حدود ۸۰۰ نفر جزو کادر درمان شرکت شهر سالم هستند که واکسیناسیون بخشی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوده امروز آغاز و برای بخش تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران هم به زودی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهر سالم درباره سرانجام خرید واکسن توسط شهرداری تهران گفت: مقدمات این موضوع از طریق ارسال نامه به وزارت بهداشت و چند شرکت وارداتی انجام گرفته و طرح و پیشنهاداتی به شورای شهر تهران داده‌ایم.

چوبینه ادامه داد: در صورت خرید واکسن مورد نیاز، خانواده شهرداری شامل کارکنان، کارگران و حتی پیمانکاران و خانواده‌های آنها که به طور کلی ۳۰۰ هزار نفر هستند با اولویت‌بندی در مقابل کرونا واکسینه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بودجه این موضوع نیز پس از بررسی در صحن شورای شهر به تصویب خواهد رسید و مبلغ مورد نظر اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 5197052

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