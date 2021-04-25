حل مشکلات معیشتی مردم مهمترین ماموریت مدیران در خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در اولین جلسه ستاد سیاستگذاری تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه امام رضا (ع)، رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد استان در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه در سطح عالی با حضور هیئت رئیسه مدیریتی استان در همه بخش‌های مختلف برگزار شده است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به کارکردهای ستاد سیاستگذاری تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» افزود: همه بازیگران عرصه اقتصادی و تولیدی استان که در حوزه‌های مأموریتی خود نقش آفرینی دارند، در این ستاد حضور پیدا کرده‌اند. در این راستا نقش نظارتی، راهبری و هماهنگی بین بخش‌ها از وظایف این ستاد است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عناوین اقتصادی شعارهای سال طی سالیان اخیر خاطرنشان کرد: سال‌ها است که مقام معظم رهبری عناوین اقتصادی برای شعار سال مشخص می‌نمایند که این نشان دهنده آن است، در حوزه اقتصاد مشکل داریم.

معتمدیان تاکید کرد: سال گذشته در بخش‌های اقتصادی ورود، اقداماتی را شروع کردیم و این حرکت را امسال در استمرار برنامه‌های سال گذشته ادامه خواهیم داد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری «موانع در مقررات، افراد، مدیریت‌ها و سلیقه‌ها» را به عنوان موانع عرصه تولید نام بردند، افزود: یکی از ماموریت‌هایی که به معاونت‌ها و مدیران ارشد استان داده‌ام این است که موانع استان را شناسایی و اعلام کنند.

وی با بیان اینکه برای اقدامات اجرایی و عملیاتی عزم جدی داریم و به دنبال حل مشکلات مردم هستیم، تاکید کرد: مهم‌ترین مأموریتی که در شرایط فعلی داریم، تثبیت وضعیت موجود اقتصادی استان است.

معتمدیان با انتقاد از وجود موانع «خود ساخته» عنوان کرد: در این راستا فرایندها باید روان سازی شود تا بسیاری از مشکلات حل گردد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مدیران در برابر مسئولیتی که دارند باید پاسخگو باشند، گفت: بعضاً «سیستم‌های کارشناس محوری» داریم که به جای مدیر تصمیم می‌گیرند لذا این موارد باید اصلاح شود.