به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای سریال، مینیسریال «نفس بکش زمین» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی احسان سیدجوادی که تابستان سال ۹۹ در منطقه خجیر تهران تصویربرداری شده است، آماده نمایش شد.
این مینی سریال ۸ قسمتی با موضوع فداکاریهای محیطبانان برای حفظ محیط زیست از امروز ۵ اردیبهشت ماه روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
احسان سیدجوادی نویسنده و کارگردان این مینی سریال بیان کرد: «نفس بکش زمین» با هدف فرهنگسازی، سعی دارد گوشهای هر چند کوچک از زندگی و فداکاری محیطبانان جان بر کف را به نمایش بگذارد.
وی در پایان گفت: این مینی سریال همچنین به معضلاتی از جمله شکار غیرمجاز، آتشسوزی، قاچاق خاک، آب و سایر مخاطرات زیست محیطی پرداخته است.
در خلاصه داستان «نفس بکش زمین» آمده است: زمانی که آتش زمین را گرفت، صدای شلیک از جان جانداری خبر میداد که شاید خیلی دور یا خیلی نزدیک از تن رها میشد یا صدای غرش کامیونی که وجب به وجب این خاک را به نیت رزق از سرزمین بیرون میبرد و یا حیوانی که از سر اسارت ناله میدهد و به دنبال آب در چال آبهای دشت پرسه میزند و یا آتشی که برای دقیقهای تفریح و کباب بازی، دل به دشت میزند. چشمانی نگران با دستانی مملو از نور خدا، مانع از این اتفاقات میشد تا دشت سبز بماند و جاندار جان به در ... و آن دستهای حامی یک محیطبان است که همچون شیری پاسداری میکند از این مرز و بوم ...
عبدالرضا اکبری در این سریال نقش محیط بان را دارد. همچنین محمدرضا شهبانی نوری، محمدباقر صفانور، حامد مصباحی، علی ملکلو، علی خازنی، بابک جعفریه، مژده عنایتی، سعید بصیری، زینب عباسی، الناز اکبرزاده، شایان حاج اسماعیلی، حمیدرضا منتظری، فراز واحدیان، پیمان بیات، مهران ایرانی، اکرم یاد حکم آبادی، زهره حسینی، کیان ملکلو، افشین امینی، زهرا مشعشعی، کامیار نظری گلپایگانی، کیوان امیدی، رضا علیقلیان، روزبه جهانی، فرید ملکلو، مجید نوروز و داوود رجایی بازیگران «نفس بکش زمین» هستند.
دیگر عوامل این مینی سریال عبارتند از ناظر کیفی: صدیقه رضانیا، تهیهکننده و مجری طرح: احسان سیدجوادی، مشاور طرح: امیرعبدالرضا سپنچی، برنامهریز: فاطمه الوندی، دستیار کارگردان: حسین ابراهیمی دستگردی، منشی صحنه: الناز معرفتخواه، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: نسیم هاموننورد، مدیر تصویربرداری: حسن سلیمان، دستیار اول تصویربرداری: ابوالفضل ناصری، دستیاران: میثم جمال، بهزاد کردستی و مرتضی راد، صدابردار: جلال سعادتیار، طراح لباس: لیلا بیابانی، دستیار: مریم بصیری، طراح صحنه: عرفان یزدان و الهه نجفی، دستیار: پوریا افتخاری، با تشکر از صدرا سپنجی، طراح و مجری گریم: سولماز حاجی آقاجانی، مجری گریم: آرش محبی، مدیر تولید: سعید بصیری، تدارکات: افشین امینی، تدوین: احسان سیدجوادی، دستیار: نسیم هاموننورد، تیتراژ: سعید شلیله، تصحیح نور و رنگ: کیوان رضائی، صداگذاری: میلاد حیدری مقدم، آهنگساز: پدرام جمشیدی، نوازنده ویلن: محمدرضا یزدانیان، نوازنده گیتار بیس، الکتریک و ویلن: محمد محمدلو، صدابردار، میکس و مسترینگ: پوریا نیک پور، ضبط در استودیو ۳۰ و مشاور رسانهای: سپیده شریعت رضوی.
«نفس بکش زمین» که با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست ساخته شده است از امروز ۵ اردیبهشت هر شب حوالی ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه یک سیما میرود.
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