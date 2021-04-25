«رفاقت» آماده نمایش شد/ پخش از شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم داستانی «رفاقت» به تهیه کنندگی علی محمد طلایی و ابوالفضل قاسمی و کارگردانی احمدرضا احمدیان از ۱۸ اردیبهشت ماه از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

از جمله بازیگران این فیلم می‌توان به فرج الله گل سفیدی، ساقی زینتی، آسمان مسعود، پیمان حسن زاده، علی محمد طلایی، احمدرضا احمدیان، سادینا صابر، سینا زارع، بهروز آذرم، سجاد خرم، جهانبخش مردانی، مریم کریمی، فریده جعفری و محسن علیزاده اشاره کرد.

عوامل فیلم «رفاقت» عبارتند از تهیه کنندگان: علی‌محمد طلایی و ابوالفضل قاسمی، کارگردان: علی‌محمد طلایی، احمدرضا احمدیان، دستیار اول کارگردان: لیلا پژمان، دستیار تهیه: آسمان مسعود، منشی صحنه: سمانه منصوروار، برنامه ریز: فاطمه رستمی، مدیر تولید: محسن علیزاده یکتا، مدیر تصویربرداری: میلاد خدر، تصویربردار: پژمان وهابیان، دستیار تصویر: اشکان وهابیان، صدابردار: ابوذر هاشمیان، مجتبی حقیقی، دستیار صدا: میلاد فرهمند، خواننده: آرش حیدرنژاد، گریمور: امیر دست زن، دستیاران گریم: راضیه رفیعی، هادی نجاریان، نماینده پخش در شبکه نمایش خانگی: ابوالفضل قاسمی، مدیر تدارکات: سجاد خرم، دستیاران تدارکات: سعید عوض زاده، سینا زارع، بازیگردان: محمد رشیدی، مجری طرح: شرکت صبانما.