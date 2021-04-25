به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار در ارتباط زنده با برنامه «صبح و گفتگو» رادیو گفت‌وگو در خصوص کم و کیف نمایشگاه قرآن امسال در ایام ماه رمضان اظهار کرد: مردم تهران حال و هوای ۲۷ دوره از نمایشگاه را تجربه کردند که تفرج گاهی معنوی برای این رویداد فرهنگی قرآنی بود.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص کرونا، عملاً امکان برپایی نمایشگاه نیست و امسال تلاش داریم مقدمات برپایی مجازی نمایشگاه قرآن کریم را برگزار کنیم.

خدمتکار شنبه هفته آتی، ۱۱ اردیبهشت را شروع نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم عنوان کرد که بر روی سامانه اینترنتی تجربه می‌شود.

معاون اجرایی نمایشگاه مجازی قرآن کریم ادامه داد: این نمایشگاه دو بخش اصلی و محوری دارد که شامل فروش و خدمات محتوایی است.

خدمتکار گفت: در حوزه فروشگاهی بیش از ۵۰۰ ناشر حوزه قرآن، دین و دفاع مقدس ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند تا به فروش آثار و مکتوبات خود بپردازند.

وی افزود: در بخش خدمات محتوایی هم تلاش شده است تمام مؤسسات و مراکز فرهنگی دینی در کشور که در بستر فضای مجازی دارای برنامه‌های ممتاز و خلاقانه هستند، گردآوری کنیم.

خدمتکار این مراکز را ۴۷۰ مؤسسه تخمین زد و گفت: با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد، خدمات خود را با تخفیف ویژه و ارزان به مردم ارائه خواهند کرد.

وی این خدمات را شامل مشاوره خانواده، آموزش قرآن، حوزه کودک و نوجوان و نگارخانه آثار قرآنی برشمرد و افزود: امیدواریم نمایشگاه مجازی قرآن کریم فرصت خوبی برای انس بیشتر مردم با قرآن باشد.

خدمتکار در مقایسه با دوره‌های قبل گفت: در گذشته فقط مردم تهران بازدید کننده حضوریِ این رویداد بودند ولی در سال جاری همه مردم کشور بر بستر مجازی قادر به بازدید از سامانه Ikfa.ir خواهند بود.

گفتنی است نمایشگاه قرآن کریم بر بستر فضای مجازی تا پایان ماه مبارک رمضان دایر خواهد بود.