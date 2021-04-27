هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تساوی دو بر دو استقلال برابر الدحیل قطر افزود: در حالی که همه از خط دفاعی استقلال ایراد می گیرند و آن را یک نقطه ضعف می دانند ولی من اعتقاد دارم برخی ها توانایی شان بالاتر از بازیکنان ماست که این نشانه ضعف خط دفاعی ما نیست. الدحیل یک تیم کاملا حرفه ای اسـت، هزینه کلانی کرده و آنقدر بازیکن بزرگ دارد که می تواند در هر بازی نتیجه را تغییر دهد.

مدافع پیشین استقلال افزود: به اعتقاد من تساوی دو بر دو استقلال و الدحیل نتیجه منطقی بود. استقلال نسبت به بازی رفت برابر الدحیل این بار منطقی تر مقابل این تیم ظاهر شد. طبیعی است که وقتی سه روز قبل آبی پوشان با این تیم بازی کرده اند می توانند هم نقاط ضعف و قوت حریف را شناسایی کرده و هم ایرادات خود را پوشش دهند و دیدیم که با یک آنالیز خوب استقلال توانستند یک بازی منطقی ارائه دهد. پیروزی حق آبی پوشان بود اما متاسفانه اشتباه داوری مانع از این اتفاق شد.

مدافع سابق استقلال در مورد تغییر پی در پی در ترکیب آبی پوشان گفت: بحث تغییر بازیکن یک سلیقه است. کادر فنی بر اساس عملکرد حریف، نفرات را به میدان می فرستد. به نظر من که خودم مربی هستم این یک کار حرفه ای است. سرمربی شناخت خوبی از بازیکنانش دارد و با توجه به شرایط حریف، نفراتش را به بازی می فرستند.

وی در پاسخ به این پرسش که شرایط را در دو بازی پیش رو چگونه پیش بینی می کنید افزود: اعتقادم این است که اگر استقلال 70 درصد از عملکرد خود را برابر الدحیل به نمایش بگذارد می تواند الاهلی و الشرطه را شکست داده و به دور بعد صعود کند. البته اتفاقات در فوتبال قابل پیش بینی نیست ولی آبی پوشان یکی از تیم هایی هستند که شانس صعود به دور بعد را دارند.