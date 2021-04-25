برای سناریوهای مختلف در برگزاری حج ۱۴۰۰ آمادگی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان روز یکشنبه اظهار کرد: وزارت حج عربستان علیرغم پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد ما و سایر کشورهای اسلامی، هنوز پاسخی در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری حج تمتع امسال نداشته است.

وی عنوان کرد: در این میان مباحثی مطرح است که عربستان با پذیرش درصدی از سهمیه کشورهای اسلامی و شرط واکسیناسیون، قصد برگزاری حج امسال را دارد اما تاکنون این موضوع به صورت رسمی اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه حج تمتع سال گذشته فقط محدود به حضور اتباع عربستانی و اتباع خارجی مقیم عربستان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بود، افزود: اما هنوز برنامه‌ای برای شیوه برگزاری مراسم حج امسال از سوی کشور میزبان اعلام نشده است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به رویکرد عربستان و وزارت صحه این کشور در برگزاری عمره ماه مبارک رمضان و دستورالعمل‌هایی مبنی بر واکسیناسیون و قرنطینه ۷۲ ساعته در بدو ورود زائران، گفت: به نظر می‌رسد عربستان در حال ارزیابی امکان برگزاری حج تمتع و پذیرش محدود حجاج از خارج این کشور است.

وی با بیان اینکه در صورت برگزاری حج، اولویت ما در سازمان و نیز ستاد ملی مقابله با کرونا سلامت، آرامش و امنیت زائران کشورمان است، اظهار کرد: در این راستا وزیر بهداشت و درمان وعده داده که در صورت برگزاری حج و الزام واکسیناسیون حجاج، تمامی واکسن مورد نیاز زائران در موعد مقرر تامین می‌شود.

رشیدیان با تاکید بر اینکه برای تمامی احتمالات در نحوه برگزاری حج تمتع آمادگی داریم، گفت: سال گذشته ثبت نام‌ها را انجام داده و ارز مورد نیاز حجاج نیز با مصوبه و موافقت دولت با نرخ ارز مصوب سال گذشته تامین کردیم که این مهم موجب شد تا نوسانات نرخ ارز تاثیری بر ارز حجاج نداشته باشد.

وی در این میان با اشاره به نوسانات قیمت خدمات در عربستان، افزایش قیمت بنزین و نیز مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات آن، گفت: شنیده‌ها حاکی است کشور میزبان در صورت برگزاری حج تمتع برخی دستورالعمل‌ها شامل محدود کردن تعداد حجاج در اتاق‌ها و کاهش تعداد مسافران در اتوبوس‌ها را مدنظر دارد که این اقدامات ممکن است موجب افزایش هزینه‌های ارزی شود.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: برای تعیین این هزینه‌ها در صورتی که عربستان موضع رسمی خود در خصوص حج تمتع و نحوه پذیرش حجاج را اعلام کند، توسط کارشناسان ما در قرارداد با شرکت‌های خدماتی کشور میزبان و برنامه ریزی ها مشخص و اعلام می‌شود.