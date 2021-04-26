۱۵۰ میلیارد تومان صرف اشتغالزایی نیازمندان استان ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد عصر یکشنبه در نشست با کارکنان حوزه اشتغال و خودکفایی دفتر استان که به صورت ویدئو کنفرانس با روسای ادارات و کارشناسان اشتغال ادارات شهرستانی برگزار گردید بیان کرد:: بر اساس هدف گذاری و برنامه ریزی صورت گرفته امسال حجم فعالیتهای اشتغال زایی این نهاد برای مددجویان در استان بیش از دوبرابر سال گذشته خواهد بود.
وی ایجاد اشتغال از طریق طرح راهبری شغلی را یکی از برنامههای کمیته امداد در این حوزه برشمرد و گفت: نیمی از طرحهای اشتغالزایی که امسال برای مددجویان و نیازمندان ایجاد میشود از طریق راهبران شغلی خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان صرف اشتغالزایی نیازمندان استان شد و در زمینه ایجاد اشتغال ایلام یکی از چهار استان برگزیده کشور بوده است، افزود: در همین مدت بیش از ۲ هزار خانواده مددجو از طریق برنامههای اشتغالزایی توانستند به توانمندسازی برسند.
موسی نژاد تصریح کرد: به همت کارکنان حوزه اشتغال این نهاد سال گذشته دو ماه قبل از پایان سال، ۱۰۰ درصد برنامه هدف گذاری شده در زمینه اشتغال محقق شده است.
وی با عنوان اینکه هدف نهایی کمیته امداد توانمند شدن قشر مددجو و نیازمند است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال یکی از مهمترین زمینههای توانمندسازی مددجویان بوده و برنامه امداد این است که حداقل ۳۰ درصد مجریان طرحهای اشتغالزایی بتوانند به توانمندسازی برسند.
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