معرفی«مهدی فقیه» به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کرونی، گفت: بر اساس آرای هیأت انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مهدی فقیه هنرمند برجسته سینما و تئاتر و تلویزیون به این عنوان برگزیده شد.

وی افزود: بر اساس بررسی کارگروه‌های هفت گانه که حاصل همفکری دستگاه‌های فرهنگی استان و واحدهای هنری حوزه هنری بود در هر رشته ۳ نفر به هیأت انتخاب استان رسید که پس از بررسی در هر رشته یک نفر به عنوان چهره سال همان رشته انتخاب شد.

سخنگوی ستاد برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی فارس ادامه داد: هیأت نهایی داوران دارای ترکیب متنوعی بودند. از جمله نمایندگان ۵ دستگاه فرهنگی (فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل امور اجتماعی استانداری، صدا و سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) بخشی از این گروه را شکل می‌دادند.

وی افزود: علاوه بر این ۵ نفر، ۳ نفر از نمایندگان هنرمندان شامل نمایندگانی از سه گروه سنی و طیف هنری شامل پیشکسوتان هنر، اساتید ادب و هنر آکادمیک و هنرمندان جوان (استاد حسن صفری، دکتر غلامرضا کافی و هاشم کرونی) و دبیر ستاد برگزاری هفته هنر انقلاب اسلامی استان دیگر اعضای این هیأت بودند.

کرونی ادامه داد: بر این اساس و در پایان افراد زیر به عنوان برگزیدگان هنر انقلاب اسلامی در بخش‌های ۷ گانه انتخاب شدند. محمدحسین حیدرپور فرد (هنرهای نمایشی)، محمد نعمتی (هنرهای تجسمی)، حمیدرضا لطف اللهی (موسیقی و سرود)، اکبر صحرایی (ادبیات پایداری)، دکتر محمد مرادی (آفرینش‌های ادبی)، مهدی فقیه (سنما و هنرهای تصویری).

وی ادامه داد: در بخش پژوهش‌های ادبی و هنری نیز کارگروه مربوطه موفق به انتخاب چهره‌ای بر اساس شاخص‌های مربوط نشد اما در مرحله نهایی از بین ۶ چهره فوق نهایتاً به انتخاب اکثریت حاضران مهدی فقیه چهره برجسته و نام آور سینما، تئاتر و تلویزیون به عنوان چهره سال هنر انقلاب اسلامی استان فارس برگزیده شد.

سخنگوی ستاد هفته هنر انقلاب اسلامی فارس گفت: با توجه به حضور استاد فقیه در پروژه‌ای در تهران و به دلیل وضعیت قرمز کرونا و عدم امکان سفر وی به شیراز، مقرر شد همزمان با عید فطر از وی تقدیر شود. در مراسم تقدیر از دست اندرکاران ستاد هدیه برگزیده هنرهای نمایشی به نمایندگی از همه برگزیدگان اهدا شد و هدیه سایر برگزیدگان نیز به صورت حضوری به آنان اهدا خواهد شد.