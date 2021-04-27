وزارت ارشاد دچار رخوت است/ارشادتلاشی برای افزایش بودجه انجام نداد

سید محمد مولوی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از «فرهنگ» به عنوان شاخص اساسی در آبادان و خرمشهر یاد کرد و گفت: فرهنگ یکی از شاخصهای اساسی به خصوص در آبادان و خرمشهر است و در شهری مثل آبادان که شاخص فرهنگ آن را متمایز ساخته است، این روزها شاهد رخوت فرهنگی در آن هستیم.
وی افزود: باید به فرهنگ و ارشاد کمک شود چرا که این اداره همچون گذشته سرحال نیست و در خیلی از مسائل پیش پا افتاده و تأمین اعتبارات ناچیز اولیه و اقلام مصرفی خود مشکل دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، رخوت در سطح وزارتخانه را ریشه اصلی مشکلات فعلی ادارات ارشاد شهرستانهایی همچون آبادان و خرمشهر دانست و بیان کرد: از سوی فرهنگ و ارشاد در بودجه جنبوجوشی مشاهده نشد و برخلاف برخی نهادهای فرهنگی، ارشاد سهمی ناچیز و کمتر از ۱۵ درصد در پیگیری امور و بیان نیازمندیهایش داشت.
وی ادامه داد: قبل از تصویب بودجه وزیر باید مراجعه کند و نامهها توسط وزارتخانه به نمایندگان مجلس ارسال میشود که این امر به خوبی انجام نشد و همین رخوت باعث شد که ارشاد در بودجه ۹۹ سهمی ناچیز داشته باشد و در بودجه ۱۴۰۰ نیز همین رویه دنبال شد.
مولوی بر اینکه مقدمات افزایش سهم ارشاد در بودجه ۱۴۰۱ باید از هم اکنون فراهم شود، تأکید کرد و گفت: تاکنون نامهای نه از وزارتخانه و نه حتی از سوی اداره شهرستان به دست من نرسید تا پیگیر رفع مشکل باشم و این در حالی است که باید پیگیریها، بیان مشکلات و نیازمندیها، ضعفها و درخواستها از هم اکنون مطرح تا در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.
وی، ناهماهنگی میان اداره کل فرهنگ و ارشاد خوزستان و اروند را به عنوان عاملی در کم شدن فعالیتهای حوزه فرهنگ آبادان دانست و توضیح داد: از جمله مشکلات حوزه فرهنگ، ناهماهنگی میان دو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و اروند است که فعالیتها و جذب اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل خود به صورت مستقیم به اداره ارشاد آبادان برای اطلاع از اهم برنامهها و دستهبندی نیازمندیها مراجعه کردم.
منطقه آزاد اروند به مأموریتهایش عمل نکرد
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنانش به موضوع منطقه آزاد اروند پرداخت و اظهار کرد: منطقه آزاد اروند به هیچکدام از مأموریتهایش عمل نکرد و تنها یک قلک بود و این سازمان پول مردم را جمع میکرد و با قلک میداد که ببرند.
وی افزود: منطقه آزاد اروند ایجاد شد که در تجارت با کشورهای حاشیه خلیجفارس رقابت کند اما نه تنها به این هدف نرسید بلکه تضاد قوانین مناطق آزاد با سرزمین اصلی باعث صدمه به شهرستان شد و تعداد لنجهای تجاری آبادان به زیر ۱۵۰ دستگاه رسیده است.
مولوی، بر ضرورت رفع موانع رونق تجارت آبی خوزستان تأکید کرد و گفت: در جلسه کمیته برنامهریزی با حضور استاندار جدید خوزستان پیشنهاد دادم که کمیته تخصصی در سطح استان برای رونق بنادر و گمرکات استان با حضور متولیان بنادر، مرزبانی و گمرکات ایجاد شود تا حلقه کور قوانین بنادر پیدا شود.
وی، از موانع انسانی به عنوان مهمترین عامل زیان آور در توسعه تجارت یاد کرد و گفت: موانع انسانی کار را سخت میکند و به طور کلی موانع انسانی مانع پیشرفت جمهوری اسلامی است و اگر انسانها در مکان درست قرار بگیرند حتماً مشکلات به مراتب کمتر و کنار آمدن با بخشنامههای تلخ راحتتر میشود.
این نماینده مجلس بر شایسته سالاری و تخصص در اداره امور مملکت تأکید کرد و گفت: اگر هرکس سر جای خودش اعم از کمیسیونهای مجلس و یا پستهای مدیریتی باشد حتماً میتواند مؤثر ظاهر شود.
مولوی در ادامه از تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به فاضلاب آبادان در پی نطقها و پیگیریهای مستمر خود خبر داد و افزود: در پی انعکاس مشکلات فاضلاب خوزستان، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد توسط کمیسیون تلفیق به فاضلاب خوزستان اختصاص یافت که در فاز نخست ۴۰۰ میلیارد تومان توسط بانک صادرات برای فاضلاب آبادان تأمین میشود و قرار است که ۳۰۰ میلیارد دیگر نیز ظرف دو تا سه ماه آینده به شهرستان تزریق شود.
وی ادامه داد: اولویت نخست رسیدگی به ایستگاههای پمپاژ و مناطق بحرانی همچون علوانیه، سده، سلیچ و جمشید آباد است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری برای بازگشت معافیتهای مالیاتی به مناطق آزاد خبر داد.
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