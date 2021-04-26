موافقت کمیسیون ماده پنج با احداث مجموعه ورزشی کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل و با احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی کمیته ملی المپیک موافقت شد.

اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در این باره گفت: طرح مذکور در زمینی با مساحت بیش از ۴ هزار متر مربع در منطقه ۲ شهرداری، در محدوده اراضی پیرامونی فرحزاد قرار دارد.

وی افزود: از آنجا که کمیته ملی المپیک در کنار بخش‌های اصلی ورزشی به بخش‌هایی به عنوان فضاهای خدمات دهنده ورزشی، تفریحی و فرهنگی نیاز دارد، در اولین جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در سال ۱۴۰۰، برای تأمین این خدمات با احداث یک مجموعه ۷ طبقه فرهنگی، ورزشی و تفریحی در این محدوده شهری موافقت شد.

اشراقی گفت: مجموعه مذکور با داشتن فضاهای فوق الذکر، علاوه بر اسکان موقت قهرمانان ملی، می‌تواند تسهیلات لازم را برای بخش‌های مختلف این آکادمی فراهم کند.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تأکید کرد: همچنین در این جلسه طرح بازنگری و اصلاح ضوابط تأمین پارکینگ و طرح موضوعی ساماندهی نظام حق انتقال توسعه به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و قرار شد موارد طرح شده جهت بررسی بیشتر به کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج ارسال گردد.