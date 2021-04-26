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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۲۸

ویژه برادران؛

مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ طلبه می پذیرد

مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ طلبه می پذیرد

مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ از بین داوطلبان واجد شرایط طلبه (ویژه برادران) می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ از بین داوطلبان مؤمن، انقلابی و ممتازی که ضمن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و شرایط عمومی حوزه، واجد شرایط اختصاصی پذیرش در این مدرسه مبارکه می‌باشند، بر اساس سند راهبردی و طرح تحول ویژه طلاب فارغ التحصیل از دانشگاه، طلبه می‌پذیرد.

مزایای طرح تحوّل راهبردی مدرسه علمیه معصومیه به شرح زیر است:

محوریّت اندیشه‌های امامین انقلاب در نظام علمی و تربیتی

تربیت محوری، جامعیّت، تعمیق و کارآمدی عالمانه

رشد و هدایت علمی و تربیتی با نظارت اساتید برجسته و مجرّب

کوتاه شدن دوره تحصیل و کاهش تعطیلات زائد و بی ضابطه

رشد جامع و توانمندسازی تخصصی در قالب رویکردهای پایه

پیوستگی برنامه در مقدمات و سطح عالی با هدف نقش آفرینی اجتماعی و تمدنی

متقاضیان واجد شرایط تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا برای ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبانی که موفق به ثبت نام در سامانه پذیرش مرکز مدیریت شده و یا داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در آن نشده‌اند، بایستی از طریق لینک ثبت نام پایگاه پذیرش معصومیه، اطلاعات خود را وارد کنند تا در نوبت مصاحبه‌ها قرار گیرند.

کد مطلب 5198390
زهرا سیفی

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