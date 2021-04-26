مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ طلبه می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه علمیه معصومیه قم برای سال تحصیلی ۱۴۰۰ از بین داوطلبان مؤمن، انقلابی و ممتازی که ضمن برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و شرایط عمومی حوزه، واجد شرایط اختصاصی پذیرش در این مدرسه مبارکه می‌باشند، بر اساس سند راهبردی و طرح تحول ویژه طلاب فارغ التحصیل از دانشگاه، طلبه می‌پذیرد.

مزایای طرح تحوّل راهبردی مدرسه علمیه معصومیه به شرح زیر است:

محوریّت اندیشه‌های امامین انقلاب در نظام علمی و تربیتی

تربیت محوری، جامعیّت، تعمیق و کارآمدی عالمانه

رشد و هدایت علمی و تربیتی با نظارت اساتید برجسته و مجرّب

کوتاه شدن دوره تحصیل و کاهش تعطیلات زائد و بی ضابطه

رشد جامع و توانمندسازی تخصصی در قالب رویکردهای پایه

پیوستگی برنامه در مقدمات و سطح عالی با هدف نقش آفرینی اجتماعی و تمدنی

متقاضیان واجد شرایط تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند تا برای ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبانی که موفق به ثبت نام در سامانه پذیرش مرکز مدیریت شده و یا داوطلبانی که هنوز موفق به ثبت نام در آن نشده‌اند، بایستی از طریق لینک ثبت نام پایگاه پذیرش معصومیه، اطلاعات خود را وارد کنند تا در نوبت مصاحبه‌ها قرار گیرند.