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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۵۴

اولیانوف:

ممکن است دُور جدید مذاکرات وین طولانی‌تر باشد

ممکن است دُور جدید مذاکرات وین طولانی‌تر باشد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز اعلام کرد: ممکن است دُور جدید مذاکرات وین طولانی‌تر از نشست های سابق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز دوشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: ممکن است دُور جدید مذاکرات وین طولانی‌تر از نشست های سابق باشد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در این باره ادامه داد: دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام ۲۷ آوریل در وین برگزار می‌شود. طرف‌ها گفتگوها در خصوص احیای توافق هسته‌ای، از جمله در قالب سه کارگروه را ادامه خواهند داد.

«میخائیل اولیانوف» اضافه کرد: اینکه دور جدید گفتگوها طولانی‌تر از دُور قبلی باشد، منتفی نیست.

این نشست ها در هفته های پیش نیز به انجام رسید. یکی از محورهای این گفتگوها لغو تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران است که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط ترامپ وضع شد.

ریاست هیأت ایرانی را در این جلسه عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده داشت و ریاست نشست بر عهده «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.

کد مطلب 5198579

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