به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز سهشنبه جلسه کارگروه رفع تحریمهای ظالمانه در سطح کارشناسان و با حضور نمایندگان ایران، ۱+۴ و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد.
در این نشست، مذاکرهکنندگان ایرانی با تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاداتی جدید در خصوص چگونگی پیشبرد گفتگوها، بر لزوم رفع مؤثر تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران تأکید و دیگر اعضا را به مشارکت سازنده در گفتگوها تشویق کردند.
در این جلسه نمایندگان سایر کشورها نیز آمادگی و جدیت خود را برای تعامل در موضوع رفع تحریمها، ابراز داشتند.
عصر امروز نیز نشستی دوجانبه بین علی باقریکنی، رئیس هیئت مذاکرهکننده ایرانی و «انریکه مورا»، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.
دوطرف در این جلسه با بررسی نتایج جلسه روز گذشته و نشست امروز کارگروه رفع تحریم، در خصوص چگونگی ادامه گفتگوها به بحث و رایزنی پرداختند.
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