به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز سه‌شنبه جلسه کارگروه رفع تحریم‌های ظالمانه در سطح کارشناسان و با حضور نمایندگان ایران، ۱+۴ و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد.

در این نشست، مذاکره‌کنندگان ایرانی با تشریح دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاداتی جدید در خصوص چگونگی پیشبرد گفتگوها، بر لزوم رفع مؤثر تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران تأکید و دیگر اعضا را به مشارکت سازنده در گفتگوها تشویق کردند.

در این جلسه نمایندگان سایر کشورها نیز آمادگی و جدیت خود را برای تعامل در موضوع رفع تحریم‌ها، ابراز داشتند.

عصر امروز نیز نشستی دوجانبه بین علی باقری‌کنی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایرانی و «انریکه مورا»، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.

دوطرف در این جلسه با بررسی نتایج جلسه روز گذشته و نشست امروز کارگروه رفع تحریم، در خصوص چگونگی ادامه گفتگوها به بحث و رایزنی پرداختند.