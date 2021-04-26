  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۰:۵۶

با شیوع کرونا؛

آمار فوت بیماران کرونایی در خراسان شمالی ۲ رقمی شد

آمار فوت بیماران کرونایی در خراسان شمالی ۲ رقمی شد

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت ۱۲ بیمار کرونایی و بستری ۹۷ نفر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی عصر دو شنبه در گفتگوی خبری با شبکه اترک خراسان شمالی اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر از مبتلایان به کرونا جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: ۹۷ نفر نیز در این مدت بستری شدند.

وی افزود: هم اکنون ۴۴۴ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

هاشمی تصریح کرد: شرایط بحرانی را در استان تجربه می‌کنیم زیرا تعداد موارد بستری و فوتی رو به افزایش است به طوری که جزو ۷ استان با شیب تند شیوع کرونا در کشور هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها بر استفاده از ماسک و دوری از تجمعات تاکید کرد.

کد مطلب 5198587

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها