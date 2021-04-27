به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید کاظم حجت، رئیس مجمع دارالقرآن بقیةالله افغانستان و دیگر اعضای مجمع ضمن حضور در رایزنی فرهنگی ایران در کابل با غلام حسین شیرزاد، رایزن فرهنگی کشورمان دیدار کردند.

رئیس مجمع دارالقرآن بقیةالله افغانستان با اشاره به برگزاری محفل انس با قرآن کریم، خواستار اعزام قاری بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شد.

وی افزود: محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان، حافظان و فعالان قرآنی ۲۰ اردیبهشت‌ماه مصادف با (۲۷ ماه مبارک رمضان) در کابل برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با اعزام استاد از جمهوری اسلامی ایران و کمک به کلاس‌های مجازی شاه میوه اصفهانی، استاد قرآن کریم برای قرآن آموزان مجمع از دیگر موارد مطروحه در این دیدار بود.

همچنین، غلام حسین شیرزاد، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با حجت‌الاسلام والمسلمین ثابت، رئیس دانشگاه المصطفی واحد کابل در محل رایزنی فرهنگی کشورمان، دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام ثابت با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، گزارشی از عملکرد این دانشگاه در دو بخش دانشگاهی و حوزوی ارائه داد و گفت: حدود ۴۰۰ حوزه علمیه در افغانستان فعال هستند که ۹۵ حوزه علمیه به صورت پیوسته تحت پوشش المصطفی هستند.

شیرزاد در سخنانی، خواستار همکاری، هم فکری و هم افزایی بین نهادهای جمهوری اسلامی ایران به خصوص سه واحد دانشگاهی با دانشگاه المصطفی واحد کابل شد.

دیدار با اسد الله اخضراتی، رئیس مؤسسه دولتی تربیت معلم دایکندی افغانستان از دیگر فعالیت‌های رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل بود. در این دیدار، مسائلی چون تجهیز منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی به مؤسسه تربیت معلم دایکندی و کتابخانه عمومی در دایکندی مطرح شد.

همچنین، با خانم فهیمه تقدسی (مؤسس) و سید ابراهیم رحیمی، مدیر مدرسه اطهر کابل در مکان رایزنی فرهنگی تبادل نظر شد.

تقدسی و رحیمی خواهان همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در زمینه مهارت و دانش افزایی معلمین و مربیان مدرسه، کتب آموزشی و کمک آموزشی، بورسیه تحصیلی و برنامه‌های مناسبتی دینی شدند.

