محسن چاووشی مذاکره با ستادهای انتخاباتی را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ با انتشار مطلبی در فضای مجازی هرگونه همکاری خود با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را تکذیب کرد.
در متن منتشر شده از سوی محسن چاوشی آمده است:
«اینروزها عدهای سودجو برای گرمکردن بازار کمرونقشان از هیچ حربهای دریغ نمیکنند. لذا خبر منتشرشده مبنیبر تماس یکی از نمایندگان انتخاباتی با محسن چاوشی جهت اجرای قطعات مناسبتی، قویاً تکذیب میگردد.»
انتشار این مطالب در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر آغاز مذاکره چند ستاد انتخاباتی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری با خوانندگانی چون محسن چاوشی، سالار عقیلی و مصطفی راغب در فضای مجازی منتشر شده که محسن چاوشی و سالار عقیلی این مطالب را تکذیب کرده و به ستادها پاسخ منفی دادهاند.
گویا مصطفی راغب دیگر خواننده جوان موسیقی پاپ نیز پیشنهاد تولید اثری را نیز از سوی یکی از این ستادها دریافت کرده که تهیه کننده و مدیریت برنامههای این خواننده فعلاً درباره آن اظهار بی اطلاعی کرده است.
شایان ذکر است طی سالهای اخیر برخی از ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در آستانه انتخابات با هدف جلب مشارکت مردم اقدام به دعوت از خوانندگان مطرح موسیقی کشورمان میکنند که بتوانند از تعداد بالای طرفداران این خوانندگان در جهت جذب آرای خود در زمان تبلیغات برخوردار شوند.
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