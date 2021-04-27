به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری استان سمنان، نبی الله خدابخشی با بیان اینکه با توجه به محدودیتهای ناشی از کرونا و برگزاری جشنوارهی بیستوسوم قصهگویی در بستر فضای مجازی برگزار میشود، اظهار داشت: امسال اهمیت توجه به قصهگویی در سال سخت کرونا را با روایت قصههایی از زندگی در روزهای قرنطینه، روزهای ماندن در خانه و دور بودن از یکدیگر، بیشتر میتوان درک کرد.
خدابخشی در ادامه افزود: هنر قصهگویی، راهی برای لحظههای فراموش کردن تلخی آخرین سال قرن است، قصههایی که به ما بهتر زندگی کردن را میآموزند تا از زیباییهای زندگی غافل نشویم.
رئیس جشنواره استانی قصهگویی با تأکید بر شعار جشنواره مبنی بر «آینده ساختنی است» از تمامی کارشناسان، مسئولان و مربیان کانون استان خواست تا با همکاری و هم دلی بیش از گذشته، جشنوارهی قصهگویی را برگزار کنند.
سکینه پارسا کارشناس فرهنگی، مسئول دبیرخانه استانی و نماینده انجمن قصهگویی کانون سمنان نیز ضمن ارائه گزارش کوتاهی از اقدامات صورتگرفته در زمینه قصهگویی اظهار داشت: بر اساس فراخوان جشنواره بیستوسوم، دو بخش جدید با نامهای «قصهگوی برتر» و «پادکست» به آن اضافه شده که بخش «قصهگوی برتر»، رقابت حرفهایهای حوزه قصهگویی و با شکل و شمایلی متفاوت از سایر بخشهای جشنواره بینالمللی قصهگویی است که در آن تنها افرادی میتوانند شرکت کنند که مقامهای برتر جشنوارههای گذشته را کسب کردند.
پارسا بیان کرد: در حوزه تدریس، تألیف و ترویج قصهگویی فعالیت داشتند و بعد از احراز شرایط هم، نفرات برتر بایست یک قصه واحد که با قرعهکشی از سوی هیئت داوران انتخاب میشود اجرا کنند تا در نهایت افراد حائز شرایط به مرحله نهایی راه پیدا کنند و برگزیده نهایی این رقابت علاوه بر تندیس جشنواره، جایزه ۳۰ میلیون تومانی را دریافت خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: پادکست هم بهعنوان یک بخش نوپا در جشنواره بینالمللی قصهگویی، فرصتی تازه برای آن دسته از علاقهمندان به قصهگویی است که میخواهند از طریق ابزارهای نوین به ترویج این هنر بپردازند و در واقع پادکست همان روایت قصه در قالب یک فایل صوتی با مجموعهای از افکتها است و پادکست مستند قصهگویی به موضوعهای تحقیقی و مستند همچون خاستگاه قصهها، معرفی قصهگویان برتر و چهره، تاریخچه قصه و قصهگویی، معرفی فعالان توسعه و ترویج هنر قصهگویی و… با استفاده از مصاحبه، میزگرد، صداهای منتشر شده و خوانش بخشی از کتاب اختصاص دارد و پادکست قصههای بومی و فولکلور (پادکست پژوهشی) هم که با هدف شناخت و معرفی قصهها و قصهگویان بومی، محلی و فولکلور برگزار میشود سه شاخه اصلی این بخش هستند که متقاضیان میتوانند برای شرکت در آنها اعلام آمادگی کنند.
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