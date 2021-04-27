خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: خیابان ارم که یکی از شناخته شده ترین خیابان‌های شیراز در سطح کشور است. این روزها محل بحث‌های دیگری جز گردشگری هم شده است. از چندی پیش پروژه سنگفرش شدن این خیابان که باغ جهانی ارم نیز در آن واقع شده کلید خورده است اما حواشی زیاد آن از متن پر رنگ تر شده است.

نکته‌ای که در اجرای این طرح حائز اهمیت است افزایش قابل توجه بودجه پروژه مذکور است این در حالی است که بر اساس مستندات موجود میزان قرارداد شهرداری با پیمانکار این پروژه در ابتدا تنها ۱۸ میلیارد تومان بود اما پس از گذشته یک سال این پروژه به بیش از ۴۰ میلیارد تومان افزایش بودجه داشته است.

اما در این میان بندهایی از این توافق نیز به نوبه خود جالب توجه است که یکی از آنها مبلغ ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت حمل دستی مصالح توسط کارگران است و در حالی این رقم درخواست شده که خیابان ارم شیراز محوری است که نه در کوه قرار دارد و نه در دره و طبق عرف کامیون و یا دیگر خودروهای حمل مصالح، بار خود را در کنار محل فعالیت کارگران پیاده می‌کنند و کارگران نیز مانند تمامی پروژه‌ها و ساخت و سازها ملات و آجر را با فرغون جا به جا می‌کنند.

تمامی این اتفاقات در حالی روی داده که تاریخ انعقاد قرارداد ۵ مهر ماه سال ۹۹ بود و پایان این قرارداد نیز یک ساله یعنی مهر ماه سال ۱۴۰۰ است اما در زمان آغاز پروژه طراح و مجری نحوه چینش سنگ‌ها را تغییر و الزام پایان کار پروژه تا روز شیراز یعنی اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مطرح شده که این تغییرات گویا باعث افزایش رقم پروژه شده است.

رقم میلیاردی برای حمل مصالح با دست در حالی مطرح می‌شود که قرارداد نارنجی پوشان شهرداری شیراز از حقوق ماهیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۶۰۰ تومان منعقد شده است در حالی که پاکبانان شهرداری نیز با دست و بدون استفاده از دستگاه خاصی فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند اما بابت آن حقوق نجومی نمی‌گیرند که اکنون یک پروژه برای حمل دستی مصالح و نخاله‌ها، صورتحساب میلیاردی صادر کرده است.

یکی از وظایفی که بر عهده نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر بوده نظارت بر رفتار شهرداری است از این رو در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان باید نمایندگان شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم بر رفتار شهرداری در این پروژه نظارت می‌داشتند.

طی پیگیری‌های صورت گرفته توسط خبرنگار مهر شاهد بودیم که برخی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص این پروژه تاکید داشتند گفت وگوهای صورت گرفته به صورت مصاحبه منتشر نشود تا زمانی که این افراد اطلاعات کامل و جامعی از این طرح داشته باشند. این در حالی بود که تنها نواب قائدی به پرسش‌های خبرنگار مهر پاسخ‌های صریح و شفافی داد.

شورا به ریز قرارداد ورود نکرد

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز گفت: شورای شهر شیراز به ریز جزئیات پروژه ارم ورود نکرده و در بررسی‌های صورت گرفت این طرح را به صورت کلی مورد واکاوی قرار داد.

نواب قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از جمله دلایلی که باعث شده در این طرح شاهد افزایش قیمت باشم تعدیل بوده است زیرا آیتم‌های مختلفی به طرح اولیه اضافه شده که باعث شده تا میزان قرارداد در این پروژه افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که «چرا این طرح ۴٣ میلیارد برآورد شده است»، تاکید کرد: این طرح به این میزان افزایش قیمت نداشته البته نمی‌توان منکر شد که با توجه به افزایش قیمت محصولات، تورم و ملزومات پیش نیاز تولید افزایش قیمت در طرح اولیه قابل قبول است اما به میزان ۴٣ میلیارد تومان رشد نداشته است

قائدی افزود: تعدیل نیز براساس قانون سازمان برنامه و بودجه صورت می‌گیرد و شورا و شهرداری شیراز نیز در این طرح هیچ گونه دخالتی ندارند این در حالی است که باید این طرح به پایان برسد تا میزان تعدیل‌های صورت گرفته بر اساس قانون مشخص شود.

این عضو شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص پرداخت بیش از یک میلیارد تومان به پیمانکار در خصوص حمل و نقل مصالح با دست نیز عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که در قراردادها لحاظ می‌شود موضوع حمل و نقل است و با توجه به اینکه پیمانکار در برآورد اولیه خود بیان کرده بود که بخشی از باند شمالی قابل دسترسی نیست لذا در مفاد این قرارداد موضوع حمل و نقل نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با در نظر گرفتن موضوع حمل و نقل اعتباری نیز برای این موضوع لحاظ شده اما به علت اینکه شورای شهر شیراز به ریز موضوعات و طرح‌ها ورود نمی‌کند آگاهی در خصوص میزان قیمت پرداختی شهرداری شیراز به پیمانکار در خصوص حمل مصالح با دست در اختیار ندارم.

از جمله وظایفی که در کمیسیون‌های مختلف شورای اسلامی شهر شیراز برعهده اعضای کمیسیون بوده بررسی طرح‌ها و لوایح ای است که قرار است در صحن علنی شورای شهر شیراز مطرح گردند و زوایای مختلف طرح‌ها باید در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه از جمله کمیسیون عمران مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد بیان این موضوع که شورای شهر شیراز به ریز قراردادها ورود نمی‌کند شاید بتوان گفت بیانگر آن است که کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر وظایف خود را به درستی انجام نداده است.

نواب قائدی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قراردادی که مابین شهرداری و پیمانکار منعقد شده است به پیمانکار مکلف شده تا ماه مهر سال ۱۴۰۰ این پروژه را تحویل دهد اما در تلاش هستیم تا نسبت به تسریع در روند عملیات این پروژه اقدام شود تا این طرح مشمول تعدیل فصل پاییز نشده و شهرداری از این حوزه دارای منفعت گردد.

عدم پاسخگویی شورائیان به نماینده افکار عمومی

شورای پنجم شهر شیراز فعالیت خود را با شعاری آغاز کرد و طی چهار سال گذشته همواره بر آن تاکید داشت موضوع شعار این شورا نیز پاسخگویی و اتاق شیشه‌ای بودن شورای شهر شیراز بود این در حالی است که رفتار اعضای شورای شهر علی الخصوص رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با شعارهایی که طی چهار سال اخیر سردادند در تناقض است زیرا شاهد هستیم که رئیس شورای شهر شیراز به جز نامه‌های سرگشاده و شبانه ای که صادر می‌کند و نشست‌های خبری که به صورت گزینشی توسط روابط عمومی شورای شهر برگزار می‌شود دیگر پاسخگوی نمایندگان افکار عمومی نیست.

رفتار گزینشی شورای پنجم در حالی صورت گرفته است که از منابع موثق خبر رسیده است که برخی از اعضای شورای شهر شیراز موافق حضور خبرنگاران منتقد حتی در صحن علنی شورای شهر نیز نبودند و توصیه کردند از حضور برخی از خبرنگاران منتقد در صحن علنی شورای شهر نیز جلوگیری به عمل بیاید.

لازم به ذکر است که در راستای پاسخگویی اعضای شورای شهر در خصوص پروژه ارم و ضایع کردن حقوق بین المال خبرنگار مهر با بیش از ۸ عضو شورای اسلامی شهر شیراز تماس و اقدام به ارسال پیامک کرد اما به جز ۳ عضو شورای شهر مابقی افراد اقدام به پاسخگویی نکردند که از جمله افرادی که پاسخگو نبودند می‌توان به رئیس شورای اسلامی شهر شیراز اشاره کرد.

براساس قوانین نظارت می‌کنم اما به جزئیات ورود نمی‌کنیم

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مصاحبه تلفنی انجام نمی‌دهد و علاقه‌ای ندارد تا گفت و گو های صورت گرفته منتشر شود، به این نکات بسنده کرد که شوراهای شهر بر اساس قوانین موجود اقدام به نظارت بر فعالیت‌های شهرداری‌ها می‌کنند از این رو در بخش اجرایی هیچگاه ورودی نداشته‌اند و در این حوزه نیز اقدامی انجام نخواهند داد.

ابراهیم صبوری تاکید کرد که از موضوع و علل افزایش قیمت پروژه آگاهی ندارد و نمی‌داد چرا این پروژه با افزایش قیمت قابل توجه مواجه شده است.

وی اضافه کرد: خیلی از جزئیاتی که در طرح اولیه وجود داشت پس از آغاز عملیات اجرایی این طرح با هماهنگی پیمانکار و طراح تغییر کرد و از این رو شاهد هستیم که برخی از تغییرات منجر به افزایش قیمت این پروژه شده است این در حالی است که در تمامی طرح‌هایی که طراح نسبت به طراحی آن اقدام کرده است شاهد ایجاد تغییرات در روند اجرایی نیز هستیم.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر شیراز سازمان بازرسی نیز به موضوع افزایش قیمت این پروژه ورود کرده و مسئولین ذیربط با حضور در سازمان بازرسی نسبت به پاسخگویی در خصوص این طرح اقدام کردند.

صبوری عنوان کرد: شورای شهر شیراز با جزئیات قراردادهایی که میان شهرداری و پیمانکاران منعقد می‌گردد ورود نمی‌کند اما در بسیاری از قراردادها شاهد تغییرات هستیم که پروژه ارم نیز یکی از پروژه‌هایی است که تغییرات مالی در آن انجام شده است.

او افزود: برخی از ملزوماتی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است طی یک سال گذشته ۴ برابر شده‌اند از این رو شاهد هستیم که بسیاری از پیمانکاران اقدام به خاتمه دادن قراردادهای خود کرده‌اند زیرا با توجه به تورم موجب نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

به گفته این عضو شورای شهر شیراز نزدیک به ۵۰ پیمانکار شهرداری شیراز به علت افزایش قیمت‌های صورت گرفته طی یک سال گذشته اقدام به خاتمه پیمان کردند.

یکی از وظایفی که بر عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا در آن قرار داده شده است بر اساس آنچه که در قانون آمده است نظارت و فعالیت‌های شهرداری هستند از این رو انتظار می‌رود که اگر طرحی در سطح کلانشهر شیراز اجرایی می‌شود، شورای اسلامی شهر شیراز نیز نظارت جامع بر آن شهرداری داشته باشد لازم به یادآوری است که افرادی که اکنون به عنوان نمایندگی مردم در شورای اسلامی شهر شیراز حضور دارند باید بر اساس قانون پاسخگوی مردم باشند.

پروژه ارم و حواشی این پروژه باعث شد که مردم شهر شیراز از این موضوع آگاهی پیدا کنند که افرادی که به آنان رأی داده‌اند تا به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر شیراز حضور یابد نتوانسته‌اند رضایت مردم را در راستای نظارت بر اعمال شهرداری شیراز محقق کنند.

وضعیت بندها و ارقام موجود در پروژه سنگ فرش بلوار ارم شیراز بسیار قابل توجه است و مستندات آن نیز در اختیار خبرگزاری مهر قرار دارد.