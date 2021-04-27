  1. جامعه
  2. شهری
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۴۳

حق شناس:

تاکسیرانان در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند

تاکسیرانان در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند

عضو شورای شهر با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰۰ نفر از تاکسیرانان مبتلا به کرونا جانشان را از دست داده‌اند گفت: این قشر دائماً در معرض ابتلا هستند و باید در اولویت واکسیناسیون باشند.

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به اینکه حداقل در دو هفته اخیر در پیک چهارم کرونا شهروندان تهرانی در وضعیت سختی گرفتار شده‌اند و رکورد عملکرد بهشت زهرا در این وضعیت شکسته شد. گفت: واکسیناسیون کسانی که در حال خدمت رسانی به مردم هستند آنچنان که اهمیت دارد مورد توجه قرار نگرفته است.

وی در حمایت از کارکنان سیستم حمل و نقل عمومی تهران اظهار داشت: این قشر در سومین نوبت واکسیناسیون قرار دارند در حالی که با سهم ۲۳ درصدی به خدمات دهی مشغول هستند و تاکنون ۲۰۰ نفر از تاکسیرانان با ابتلاء به کرونا جانشان را از دست داده‌اند و در معرض ابتلاء هستند.

وی افزود: با توجه به فعالیت ۱۰۰ هزار نفری این جامعه و جا به جایی شهروندان خواهشمندم برای حفظ سلامت و جلوگیری از انتشار آن اولویت مناسب‌تری را اختصاص دهند تا نسبت به این تصمیم تجدید نظر شود.
 

کد مطلب 5198939
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها