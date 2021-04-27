اقدام عجیب یک پیمانکار مسکن مهر پردیس/ اخذ اقرارنامه از مالکان

به گزارش خبرنگار مهر، بارها از سوی مسئولان مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی، زمان بسته شدن پرونده مسکن مهر، اتمام دولت دوازدهم اعلام شده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز بارها اعلام کرده که پرونده مسکن مهر به جز ۳۰ هزار واحدی که مشکلات قضائی و پرونده در محاکم دارند که عمدتاً تعاونیها هستند، تا پایان دولت دوازدهم بسته خواهد شد.
این در حالی است که هم در زمان وزارت عباس آخوندی و هم محمد اسلامی، بر واگذاری پروژههای مسکن مهر به مالکان به صورت نهایی شده و همزمان با تکمیل تأسیسات روبنایی و زیربنایی تأکید شده و به دستگاههای متولی مسکن مهر شامل سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استانها، اجرای این دستورالعمل، ابلاغ شده است.
تعدادی از ساکنان مسکن مهر پردیس در گفت وگو با خبرنگار مهر، از عدم اجرای این دستورات خبر داده و اعلام کردند: به نظر میرسد دولت دوازدهم قصد دارد در روزهای پایانی عمر خود، افتخار بسته شدن پرونده مسکن مهر را به نام خود ثبت کند؛ از این رو، بسیاری از پروژهها بدون داشتن راه دسترسی به متقاضیان واگذار شده است.
این مالکان مسکن مهر پردیس میگویند، در روزهایی که بارندگی داریم، خانوارهای ساکن در برخی پروژههای مسکن مهر پردیس مجبورند از میان گل و لای ترد کنند.
این خانوارها از نبود نانوایی، مدرسه برای ثبت نام دانش آموزان، فروشگاه و سوپر مارکت و… گلایه مندند. همچنین به شدت کمبود فضای سبز در پروژههای مسکن مهر احساس میشود.
به گفته برخی خانوارها، در تعدادی از پروژهها هنوز آسانسور نصب نشده و چاله آسانسور بدون حصار باقی مانده است که احتمال سقوط کودکان یا سالمندان در آنها وجود دارد.
اخذ اقرارنامه از مالکان مسکن مهر مبنی بر تحویل واحدهای ناقص به صورت کامل!
تعدادی از مالکان مسکن مهر پردیس میگویند یکی از شرکتهای پیمانکار مسکن مهر برگههایی به ما داده و از ما امضا میگیرد که نسبت به نداشتن آب، برق، گاز و… هیچ اعتراضی نداشته و در هنگام تحویل واحد خود، از همه آنها برخوردار بوده ایم. همچنین در این اقرارنامه آمده که حق اعتراض در آینده را هم از خود سلب میکنیم.
این دسته از ساکنان مسکن مهر پردیس میگویند، به ما گفته شده که تنها در صورت امضای این اقرارنامه، پیمانکار میتواند مطالبات خود از شرکت عمران شهر جدید پردیس را دریافت کند.
مالکان مسکن مهر میگویند چرا باید برای ساختمانی که هنوز نه برق دارد نه آب و نه گاز، چنین اقرارنامهای امضا کنیم؟ در این اقرارنامه آمده، مالک واحد، نسبت به پایان کار و صورت مجلس تفکیکی که هنوز صادر نشده هیچ اعتراضی ندارد.
ضمن اینکه مالک باید هزینه همه موارد مذکور شامل صورت مجلس تفکیکی، هزینه انشعابات، پایان کار، اخذ مفاصا حساب، هزینههای نظارت عالیه و… را هم پرداخت کند.
نظر شما