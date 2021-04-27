برگزاری انتخابات سالم در سایه رعایت قانون در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز در دیدار با رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان، ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌های هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در این استان، اظهار کرد: از هر گونه همکاری و همراهی با دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان دریغ نخواهیم کرد.

استاندار همدان افزود: در سایه هم‌دلی، همکاری و هماهنگی در چارچوب قانون، انتخابات خوب و سالمی را در استان انجام خواهیم داد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو، گفت: قانون، بی‌طرفی، شفافیت، عدالت انتخاباتی و فراهم‌سازی زمینه‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رأی از عوامل مهم برگزاری انتخابات است که قطعاً مجموعه برگزارکنندگان انتخابات در استان همچون گذشته برای خود سرلوحه قرار خواهند داد.