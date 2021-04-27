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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

استاندار همدان مطرح کرد؛

برگزاری انتخابات سالم در سایه رعایت قانون در همدان

برگزاری انتخابات سالم در سایه رعایت قانون در همدان

همدان- استاندار همدان گفت: انتخابات خوب و سالمی را در استان همدان در سایه هم‌دلی، همکاری و هماهنگی در چارچوب قانون انجام خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز در دیدار با رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان، ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت‌های هیئت نظارت و بازرسی شورای نگهبان در این استان، اظهار کرد: از هر گونه همکاری و همراهی با دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان دریغ نخواهیم کرد.

استاندار همدان افزود: در سایه هم‌دلی، همکاری و هماهنگی در چارچوب قانون، انتخابات خوب و سالمی را در استان انجام خواهیم داد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو، گفت: قانون، بی‌طرفی، شفافیت، عدالت انتخاباتی و فراهم‌سازی زمینه‌های حضور مردم در پای صندوق‌های رأی از عوامل مهم برگزاری انتخابات است که قطعاً مجموعه برگزارکنندگان انتخابات در استان همچون گذشته برای خود سرلوحه قرار خواهند داد.

کد مطلب 5198999

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