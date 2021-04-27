به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول حق شناس ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه‌داران با اشاره به موانع تولید در منطقه خورزوق اظهار داشت: در این منطقه عمده شهروندان به تولید سفره‌های قلمکار و تریکو مشغول هستند.

وی افزود: هنر قلمکاری مردمان این منطقه در همه جهان زبانزد است ضمن اینکه سهم تولید تریکو در خورزوق در سطح استان اصفهان قابل توجه است.

امام جمعه خورزوق با بیان اینکه در هر کارگاه فعال در شهر خورزوق پنج الی ۲۰ نفر اشتغال دارند، ابراز داشت: این در حالی است که این کارگاه‌ها با مشکلات زیادی رو به رو شده‌اند که یکی از این مشکلات مجوزهای دست و پا گیر است.

وی ادامه داد: بسیاری از سازمان‌های دولتی به عنوان یک منبع درآمد به اعطای مجوز به مجموعه‌های تولیدی نگاه می‌کنند و در این زمینه موازی کاری زیادی دیده می‌شود چرا که یک کارگاه باید از چندین مجموعه اداری و دولتی مجوز بگیرد.

حجت الاسلام حق شناس یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان را نرخ بالای سود تسهیلات بانکی دانست و گفت: این تسهیلات نقدینگی تولیدکنندگان را تأمین می‌کند اما نرخ این تسهیلات تا چهار برابر نرخ تسهیلات در دنیا است.

افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه برای تولید تریکو

وی همچنین باز شدن پای دلالان به تأمین مواد اولیه برای تولید سفره‌های قلمکار و تریکو را نیز از دیگر چالش‌های پیش روی تولید در خورزوق اعلام کرد و ابراز داشت: در سال گذشته قیمت نوعی از کش به ازای هرکیلو حدود ۱۸ هزار تومان بود و امسال این قیمت به یک میلیون تومان رسیده است.

امام جمعه خورزوق تاکید کرد: عمدتاً ۳ وارد کننده بزرگ ماده اولیه این محصولات را تحویل پتروشیمی‌ها می‌دهند و پتروشیمی‌ها نیز آن را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند. این در حالی است که بین پتروشیمی و تولیدکننده نیز خیلی از اوقات واسطه‌ها و دلال‌هایی وجود دارد و به همین دلیل تهیه مواد اولیه را برای تولیدی‌ها دشوار شده است.

خام فروشی به خارج از کشور

وی خام فروشی را یکی دیگر از مشکلات پتروشیمی‌ها دانست و گفت: مواد اولیه‌ای که می‌تواند تبدیل به محصول شده و اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتری را به همراه دارد به صورت خام به خارج از کشور فروخته می‌شود و چون ماده اولیه کافی برای تولید در کشور وجود ندارد با قیمت بیشتری به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد.

حجت الاسلام حق شناس در ادامه با بیان اینکه به دلیل نبود مرجعی مناسب برای تعیین دستمزد در کارگاه‌های خرد بسیاری از این کارگاه‌ها توان رقابت با کارگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند از این رو برای تأمین نیرو دچار مشکل شده‌اند، اضافه کرد: ادارات باید توجه داشته باشند که باید در ازای صدور مجوز خدماتی نیز به کارگاه‌ها بدهند اما متأسفانه حداقل خدماتی مانند تعیین دستمزد نیز اتفاق نمی‌افتد.

وی مالیات‌های سنگین را یکی از مشکلات کارگاه‌های توسعه یافته خورزوق اعلام کرد و گفت: در بحث بیمه نیز دولت سال‌های قبل یارانه‌ای را برای بیمه کارگران در نظر می‌گرفت اما در حال حاضر برای کارگاه‌های بالای پنج نفر این قانون ملغی می‌شود که این موضوع با سیاست‌های تشویقی و افزایش تولید منافات دارد، برای همین باید با قانون‌گذاری در سطح کلان و برخی مشکلات نیز در شهرستان‌ها حل شود.