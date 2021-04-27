۳۰ نوعروس نیازمند در استان سمنان راهی خانه بخت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانونهای خادم یاری استان سمنان، محمدامین حقیقت با بیان اینکه در ماه پر فیض رمضان و با یاری خادم یاران استان سمنان، ۳۰ زوج نیازمند زندگی مشترک خود را آغاز کردند، ابراز داشت: تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند یکی از سیاستهای حمایتی بنیاد کرامت رضوی است که با مشارکت خیران و کمکهای مردمی در قالب طرحهای مختلف انجام میشود.
وی با بیان اینکه جهیزیههای اهدایی شامل لوازم ضروری منزل از یخچال، اجاق گاز، لباسشویی و سایر وسایل مورد نیاز است، افزود: هر سری جهیزیه با هزینهای بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال تهیه و به نوعروسان اهدا شده است همچنین باید گفت دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی استان در کنار تمام فعالیتهایی که برای رفع فقر و توانمندسازی خانوادههای نیازمند دارد، در امر مهم تسهیل ازدواج جوانان نقشآفرینی میکند.
مسئول کانونهای خدمت رضوی استان سمنان رفع مشکلات معیشتی محرومان را یکی از اولویتهای اصلی این کانون برشمرد و افزود: برگزاری اینگونه برنامهها در شرایط آسیبهای ناشی از کرونا برای کمک به جوانان نیازمند استان ضروری است.
حقیقت اجرای طرح «سفرهای به وسعت ایران» را یکی دیگر از فعالیتهای در حال اجرای دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی استان برشمرد و عنوان کرد: در این طرح هر خادم یار با تقبل هشت بسته کمک معیشتی به ارزش ۵۰۰ هزار تومان آن را در بین محرومین و نیازمندان توزیع میکند.
وی ابراز امیدواری کرد ۲۶ هزار بسته کمک معیشتی در قالب این طرح در بین نیازمندان استان سمنان توزیع شود.
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