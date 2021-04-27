پرسپولیس با پیراهن دوم در آخرین بازی مرحله گروهی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پرسپولیس ایران در هفته آخر رقابتهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ در مصاف با الریان قطر، یکدست مشکیپوش خواهد بود.
در این بازی، دروازهبان تیم پیراهن سبز به تن خواهد کرد و بازیکنان ذخیره صاحب کاور نقرهای هستند.
الریان قطر هم در این مسابقه پیراهن یکدست سفید به تن خواهد داشت و دروازهبان آن تیم، پیراهن آبی میپوشد.
همچنین داور این مسابقه با لباس قرمز در زمین حاضر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و الریان قطر ساعت ۱۹ پنجشنبه هفته جاری در هفته ششم گروه E لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشود. شاگردان یحیی گل محمدی پیش از این دیدار با ۱۲ امتیاز از چهار پیروزی و یک شکست خود در صدر جدول قرار دارند. الریان نیز با کسب تنها دو امتیاز در قعر جدول این گروه حضور دارد.
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