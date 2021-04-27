لیست جدید کشورهای ممنوع برای سفر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوشخو مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) خود به دفاتر فروش بلیت اعلام کرد: پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اسامی کشورهایی که فروش بلیت پرواز به آنها ممنوع است، به دفاتر فروش بلیت ابلاغ می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، در صورت فروش بلیت پرواز به کشورهای مذکور، مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوایی باطل خواهد شد.

کشورهای دارای ممنوعیت سفر به شرح زیر است: هند، پاکستان، فرانسه، بوتسوانی، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی، زامبیا