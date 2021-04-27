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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۶:۳۹

از سوی سازمان هواپیمایی؛

لیست جدید کشورهای ممنوع برای سفر اعلام شد

لیست جدید کشورهای ممنوع برای سفر اعلام شد

سازمان هواپیمایی کشوری اسامی کشورهایی که فروش بلیت پرواز به آنها ممنوع است را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوشخو مدیرکل دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) خود به دفاتر فروش بلیت اعلام کرد: پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اسامی کشورهایی که فروش بلیت پرواز به آنها ممنوع است، به دفاتر فروش بلیت ابلاغ می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، در صورت فروش بلیت پرواز به کشورهای مذکور، مجوز دفاتر خدمات مسافرت هوایی باطل خواهد شد.

کشورهای دارای ممنوعیت سفر به شرح زیر است: هند، پاکستان، فرانسه، بوتسوانی، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلواکی، آفریقای جنوبی، زامبیا

کد مطلب 5199318

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
      2 1
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      البته ممنوع روی کاغذ نه واقعاً. چون هیچ پروازی به هند تاکنون متوقف نشده است
    • عبدلله رسولی FR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
      0 0
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      سلام وضع فرانسه خوب است لطفا ازاد کنید بیجاره شدیم
    • رضا ZA ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
      0 0
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      آفریقای جنوبی پنجاه سال به بالا را واکسن زد و الان داره 35 سال به بالا رو واکسن می زنه. واکسنها فایزر و جانسون اند جانسون هستند به انخاب خودشون. چرا ممنوع الورود به ایران هستن؟

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