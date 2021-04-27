تصمیم کمیسیون مشترک برجام درباره تسریع روند ‌گفتگوها

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین امروز سهشنبه در پیامی توییتری از تصمیم کمیسیون مشترک برجام در وین برای تسریع روند گفتگوها خبر داد.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در این باره نوشت: دُور جدید گفتگوهای وین با نشست رسمی کمیسیون مشترک برجام آغاز شد. رایزنیها نشان داد که مشارکتکنندگان، هدف یکسانی دارند که عبارت است از احیای کامل توافق هستهای در شکل اصلی آن.
وی در ادامه اضافه کرد: تصمیم گرفته شد روند کار تسریع شود.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ساعاتی پیش در پیامی توییتری اعلام کرد: هیأتهای چین، ایران و روسیه امروز پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام دیدار کردند. ما یادداشتها را مقایسه و درباره راه پیش رو برای احیای کامل توافق هستهای تبادل نظر کردیم. جلسه پرباری بود.
این دیپمات روسیه دیروز دوشنبه در پیامی توییتری اعلام کرده بود: ممکن است دُور جدید مذاکرات وین طولانیتر از نشستهای سابق باشد. دور آتی نشست کمیسیون مشترک برجام ۲۷ آوریل در وین برگزار میشود. طرفها گفتگوها در خصوص احیای توافق هستهای، از جمله در قالب سه کارگروه را ادامه خواهند داد. اینکه دور جدید گفتگوها طولانیتر از دُور قبلی باشد، منتفی نیست.
این نشستها در هفتههای پیش نیز به انجام رسید. یکی از محورهای این گفتگوها لغو تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران است که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط ترامپ وضع شد.
ریاست هیأت ایرانی را در این جلسه عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده داشت و ریاست نشست بر عهده «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.
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