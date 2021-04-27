معترضان در ترکیه خواستار اخراج نیروهای آمریکایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پس از اقدام روز شنبه «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن «نسل کُشی ارامنه»، معترضان در ترکیه امروز سه شنبه با برگزاری تظاهراتی اعتراض آمیز خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از پایگاه هوایی اینجرلیک در استان «آدنا» در کشورشان شدند.

به گزارش اسپوتنیک، معترضان در تظاهرات خود از دولت ترکیه خواستند این پایگاه نظامی را تعطیل و نظامیان آمریکایی مستقر در آن را از ترکیه اخراج کند.

تجمع اعتراضی مذکور را «اتحادیه جوانان ترکیه» (TGB) سازماندهی کرد.

معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر آنها نوشته شده بود: ناتو برو بیرون، در جواب به دروغگویی‌های ایالات متحده درباره نسل‌کشی، اینجرلیک را ببندید، به ناتو نه بگویید اینجا سرزمین ماست.

این در حالیست که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشتر با صدور بیانیه‌ای کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.

جو بایدن در بیانیه خود در این خصوص اعلام کرد: هر سال در این روز، ما کسانی که در نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی کشته شدند را یادآوری می‌کنیم تا بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری از چنین رویدادی تاکید کنیم.

مقامات آمریکایی و برخی مسئولان کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بودند که رئیس جمهوری آمریکا بنا دارد همانطور که در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داده بود کشتار ارامنه را به عنوان «نسل کشی» به رسمیت بشناسد.