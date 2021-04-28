به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، فلسطینیان ساکن قدس اشغالی همچنان به خیزش علیه صهیونیستها در این شهر ادامه می دهند. شب گذشته نیز فلسطینیان در خیابان های قدس تجمع کردند و به دفاع از مقدسات خود پرداختند.

بر اساس این گزارش، به دنبال تظاهرات فلسطینیان در خیابان های قدس اشغالی، نظامیان رژیم صهیونیستی به صورتی کاملاً وحشیانه به آنها یورش بردند. به دنبال این یورش، درگیری شدیدی میان دو طرف اتفاق افتاد.

منابع رسانه ای اعلام کردند که نظامیان صهیونیست از گلوله های جنگی و گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی استفاده کردند. در این درگیری شماری از فلسطینیان به شدت زخمی شدند.

شاهدان عینی اعلام کردند که در جریان درگیری های شدید شب گذشته در قدس اشغالی شماری از شهروندان فلسطینی نیز بازداشت شدند. در میان بازداشت شدگان نام برخی از نیروهای امدادی فلسطین نیز به چشم می خورد.

این درحالی است که پیشتر «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس گفته بود: اراده مقاومت در دفاع از قدس و مسجدالاقصی متزلزل نخواهد شد. مقاومت از هیچ تلاشی برای بازپس گیری حقوق سلب شده فلسطینیان فروگذار نمی کند.

افزون بر این، اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای در واکنش به تجاوزات اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینیان تاکید کرد: قدس و مسجد الاقصی خط قرمز هستند و حرف آخر را مقاومت خواهد زد.