همکاری نهادهای فرهنگی و تبلیغی عامل موفقیت در امر تبلیغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید روستا آزاد «معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» با سرهنگ جعفری «معاون عملیات سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) استان قم» دیدار و بر لزوم همکاری هرچه بیشتر دو مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی و سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع) استان قم تاکید کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام روستا آزاد ضمن تشکر از همکاری مخلصانه مجموعه سپاه استان قم با فعالیت‌های تبلیغی مبغان تخصصی اظهار داشت: سپاه علی ابن ابی طالب (ع) استان قم بی تردید با فراهم سازی زمینه‌های مختلف، عرصه حضور مبلغان و گروه‌های تبلیغ تخصصی در فعالیت‌های تبلیغی محله محور استان، تسهیل نموده است.

وی به همکاری معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با دیگر نهادهای تبلیغی و فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: از ابتدای تشکیل مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی، جهت تسهیل در امر تبلیغ مبلغان و اثرگذاری هرچه بیشتر فعالیت‌های تبلیغی، دفتر تبلیغات اسلامی با نهادهای مختلفی همکاری‌های داشته است که همکاری و ارتباط با سپاه استان علی ابن ابی طالب (ع) قم یکی از بهترین نوع همکاری‌ها بوده است.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: درخصوص فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دنبال این نبوده ایم که اسمی ثبت شود، بلکه آنچه که مهم است نفس فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی می‌باشد و این دیدگاه در تمام قسمت‌های مجموعه دفتر تبلیغات اسلامی حاکم است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در استان قم خاطرنشان کرد: استان قم هم از نظر علما و افراد انقلابی و هم از نظر معاندین و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی مورد اهمیت می‌باشد؛ لذا باید توجه بیشتری در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در این استان صورت پذیرد.