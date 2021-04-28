توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی میان مددجویان و نیازمندان در آبادان

شیوا شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مساعدت ویژه «جلیل مختار» نماینده مردم آبادان در مجلس در راستای تأمین اعتبار و تهیه یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به اداره بهزیستی شهرستان آبادان خبر داد و بیان کرد: این بسته‌های اهدایی شده در قالب پویش همدلی هستند که میان مددجویان و نیازمندان تحت پوشش این اداره توزیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه در مرحله اول ۶۰۰ بسته معیشتی توزیع شده است، افزود: همچنین ۹۰۰ بسته معیشتی دیگر در طول ماه مبارک رمضان امسال میان مددجویان و نیازمندان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان آبادان توزیع خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی آبادان، ارزش هر بسته را سه میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در هر بسته اقلام مواد بهداشتی و همچنین مواد غذایی مثل برنج، چای، روغن، تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی، سویا، مایع ظرف‌شویی، صابون و شامپو وجود دارد.

شجاعی در ادامه خبر داد: در این راستا نیز مراکز مثبت زندگی در شهرستان آبادان اقداماتی را در این زمینه انجام خواهند داد و در روزهای آینده این امر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس اداره بهزیستی آبادان گفت: از همه افراد خیر و توانمند درخواست می‌شود که در راستای کمک به افراد نیازمند و مددجو در پویش همدلی با ما همکاری کنند تا در این امر خیرخواهانه و خداپسندانه سهیم و شریک شوند.